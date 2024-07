Dorota Masłowska jako didżejka oraz arcydzieła kina. Nowe otwarcie FINA

Mariusz Wilczyński i Czeska Nowa Fala

Trzeba obejrzeć „Miejsce urodzenia” Pawła Łozińskiego. To jeden z najważniejszych filmów dokumentalnych o polsko-żydowskiej przeszłości. Jego bohaterem jest Henryk Grynberg, wybitny pisarz, który w swojej twórczości dokumentuje cząstki tragicznej prawdy o żydowskim losie. W filmie Łozińskiego Grynberg powraca po latach do rodzinnej Radoszyny, w której się urodził, wychowywał i ukrywał w czasie wojny jeszcze jako dziecko. Teraz szuka śladów po swoim ojcu i bracie, którzy zginęli wówczas w niewyjaśnionych okolicznościach.

Spotkanie z Pawłem Łozińskim poprowadzi Wojciech Diduszko.

Z kolei „Stokrotki” Věry Chytilovej to surrealistyczna tragikomedia, uznawana za jedno z najwybitniejszych osiągnięć czechosłowackiej Nowej Fali. Tytułowe stokrotki to dwie zbuntowane dziewczyny, które za nic mają przyjęte konwenanse i ład społeczny. Uznają, że skoro świat jest zepsuty, nic nie stoi na przeszkodzie, by i one takie były. Dla rozrywki polują na mężczyzn, uwodzą i wykorzystują leciwych wielbicieli, zaś z tymi młodszymi prowadzą odważne flirty.

Partnerem pokazu jest Czeskie Centrum w Warszawie.

Bracia Quay i Robert Walser

A na finał „Instytut Benjamenta” braci Quay.