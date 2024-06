Ponad 1,3 mld zł na kulturę z Krajowego Planu Odbudowy. Kolankiewicz szefem FINA

Orońsk pierwszym beneficjentem

Kolejny otwarty nabór jest związany z projektami infrastrukturalnymi i termomodernizacyjnymi, dotyczy bibliotek oraz domów kultury, a jego wartość wynosi 300 milionów złotych.

- W związku z tym, że to jest nabór ciągły wnioski można składać na bieżąco. Chodzi o projekty do 5 milionów zł, a finansowane jest 100 proc. wniosku – powiedziała Marta Cienkowska.

Od 3 czerwca można składać wnioski do programu FEniKS. Dotyczy rozwoju infrastruktury kultury oraz ochrony i podniesienia atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego.

- W tej alokacji mamy do rozdysponowania 800 milionów złotych, a finansowanie dotyczy projektów o wartości do 50 milionów zł. – mówiła wiceministra Cienkowska. - Wnioski można składać do 30 września, a następny nabór planowany jest w 2025 r. Udało nam się już wybrać pierwszy projekt do dofinansowania – rozbudowę i rewitalizację Centrum Polskiej Rzeźby w Orońsku o wartości ponad 26 mln zł