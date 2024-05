Dokument o ludziach, którzy odbudowali spaloną synagogę i przeszli na judaizm

W tym roku tematyka konkursowych filmów jest bardziej zróżnicowana niż w latach ubiegłych – od obrazów biograficznych (Andrzej Seweryn, Grzegorz Rosiński), aż do opowieści problemowych, jak „Zadłużeni” o rodzicach niepłacących alimentów opowiadanych z perspektywy dorastających dzieci.

Jak zostać Żydem

Szkoda jednak bardzo, że zabrakło w konkursie miejsca dla „Czeskiego filmu”, debiutantów Justyny Gawełko i Tomera Slutzky’ego (pokaz 28 maja). To opowieść o ludziach bez żydowskich korzeni, którzy konwertują się na judaizm. Kraków jest zresztą, jednym z dwóch miejsc, w których toczą się opowiadane zdarzenia. Drugim jest Karniów, małe czeskie miasteczko, w którym przed II wojną żyła niewielka społeczność żydowska. Po wojnie nie było już ani jednego, choć główny bohater filmu Aaron przez dłuższy czas sądził, że jest Żydem, o czym zaświadczać miał m.in. zegar z gwiazdą Dawida, stojący od zawsze w jego domu. I ów Aaron po spaleniu kilkanaście lat temu karniowskiej synagogi, postanowił razem z sąsiadami ją odbudować.

Zawiązała się wspólnota złożona z ateistów, baptystów, katolików, która postanowiła przekonwertować się na judaizm. A nie było to proste zadanie, bo wymagało kilkuletnich starań – nauki języka, obrzędów religijnych, opieki rabina. Kiedy dokumentaliści przyjechali do Karniowa, bohaterowie filmu byli już 5 lat na drodze do konwersji i czekali na jej finał. Co się zdarzyło w trakcie i później - opowiada film i jest to kapitalna historia o poszukiwaniu duchowości, marzeniach i o tym, co się dzieje, gdy cele wydają się osiągnięte. To znacznie więcej niż tylko opowieść o wspólnocie z małego czeskiego miasteczka.

