Wszyscy powinniśmy działać „W słusznej sprawie”. Kolejna sekcja filmowa Mastercard OFF CAMERA 2024

Wszystko to sprawia, że „The Paragon” to oryginalna i zrodzona ze szczerej pasji niskobudżetowa komedia fantasy.

Reżyseria: Michael Duignan

Scenariusz: Michael Duignan

Zdjęcia: Michael Duignan

Muzyka: Lucola

Obsada: Michelle Ang, Benedict Wall, Florence Nobel, Jonny Brugh, Jessica Grace Smith, Shadon Meredith

Kraj: Nowa Zelandia

Rok produkcji: 2023

Czas: 83 min/kolor

The Successor

Ellias Barnès, 30-letni utalentowany projektant mody, staje przed zawodową szansą życia w paryskim domu mody. Jednak nagła śmierć ojca zmusza go do powrotu do rodzinnego Montréalu, miasta, które opuścił lata temu, by zorganizować pochówek. Ten powrót staje się dla Elliasa bolesną podróżą do przeszłości, z której starał się uciec. Film Xaviera Legranda ukazuje konfrontację z dawno zapomnianymi demonami.

Po błyskotliwym oraz wielokrotnie nagradzanym fabularnym debiucie Jeszcze nie koniec (2017) francuski reżyser Xavier Legrand powraca do tematu toksycznych rodzinnych relacji oraz dziedzictwa, jakim możemy być w ich efekcie obciążeni. Zastanawia się, do jakiego stopnia one nas kształtują i czy w ogóle jesteśmy w stanie się od nich uwolnić. Umiejętnie posługując się formą filmową, buduje pełną napięcia opowieść, która ma w sobie coś z mrocznego dramatu, ale i psychologicznego horroru.

Reżyseria: Xavier Legrand

Scenariusz: Xavier Legrand

Zdjęcia: Nathalie Durand

Obsada: Marc-André Grondin, Yves Jacques, Louis Champagne, Anne-Elisabeth Bossém, Blandine Bury

Kraj: Francja/Kanada/Belgia

Rok produkcji: 2023

Czas: 107 min/kolor