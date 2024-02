„Anatomia upadku” jest realizacyjnie skromnym filmem. Dwie główne scenografie – dom w górach i sala sądowa. I non-stop rozmowy. A przecież rzadko zdarza się w kinie tak stopniowane napięcie. To też ogromna zasługa Sandry Huller. Jako główna bohaterka jest na ekranie rewelacyjna. Coraz bardziej nerwowa, zdeterminowana, a jednocześnie nieprzenikniona. Ten film na długo zostaje w widzu.

„Vincent musi umrzeć”

Reż.: Stephan Castang. Wyk.: Karim Leklou, Vimala Pons.

Tytułowy Vincent, pracownik korporacji, jest bardzo zwyczajnym facetem, który prowadzi bardzo zwyczajne życie. Aż do chwili, gdy w pracy stażysta rzuca się na niego i próbuje go zamordować wymierając cios komputerem w głowę. Od tej pory ciągle ktoś go atakuje, życie staje się koszmarem. Vincent rozumie, że agresji ludzi winne jest „złe spojrzenie”. Tylko jak go uniknąć? Po tego stronie staje spotkana w barze kelnerka. „Agresja była zawsze, zawsze ludzie ze sobą walczyli. Ja chciałem opowiedzieć historię miłosną, która wydarzyła się w pełnym przemocy świecie. Zwykle w kinie tłem dla ekranowych romansów jest świat pełen dobrych uczuć. Ale przecież większość z nas musi stawiać czoła trudnym sytuacjom. I właśnie w tym niełatwym świecie tęskni za uczuciem”.

Castang zaproponował połączenie czarnej komedii z kinem apokaliptycznym i thrillerem, dopisując do tego współczesną opowieść o wszechogarniającej społeczeństwa agresji i nietolerancji.