"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym EnergaCAMERIMAGE

Artysta znany jest nie tylko ze swojej muzycznej aktywności, od połowy lat 80-tych kojarzony jest również z działalności charytatywnej. To Geldof był inicjatorem legendarnych koncertów Live Aid w trakcie których zbierano fundsze dla głodujących w Etiopii.

Już jutro w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki wyświetlony zostanie film „The Wall" w reżyserii Alana Parkera do którego zdjęcia stworzył Peter Biziou tegoroczny laureat nagrody Festiwalu EnergaCAMERIMAGE za całokształt twórczości. To właśnie z tej okazji do Torunia przyjechać ma Bob Geldof. Od produkcji filmu minęło już ponad 40 lat, Petera Biziou i Boba Geldofa nadal łączą jednak więzi przyjaźni.

Istnieje niewielka liczba filmów, które są faktycznie jedyne w swoim rodzaju, a Pink Floyd: The Wall Sir Alana Parkera zdecydowanie przynależy do tej grupy. Wyjątkowy album koncepcyjny w postaci rock opery został "przetłumaczony" na język ruchomych obrazów oraz poszerzony znaczeniowo przez ekipę kreatywnych filmowców Film jest audiowizualnym arcydziełem, które ściera ze sobą emocjonalną warstwę aktorską z wypełnioną symbolami animacją, szaloną satyrę na zagrożenia wpisane w ludzką naturę z zadziwiająco aktualnym dramatem o murach, które budujemy, by separować się od innych ludzi. Zapraszamy już jutro do CKK Jordanki. Pełny program Festiwalu EnergaCAMERIMAGE znaleźć można na stronie www.camerimage.pl

