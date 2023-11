Film otwiera dwudziestominutowa sekwencja, w której bohater w pustym biurze śpi, uprawia jogę i czeka, obserwując dom naprzeciwko. A potem strzela i zabija nie tę osobę, na którą miał zlecenie. Ten błąd wywraca jego życie. Facet podróżuje potem po świecie, ma następne zlecenia, mści się za atak na jego narzeczoną, ale też kryje się przed tymi, którzy chcą za źle wykonane zadanie zabić jego. Fincher drwi przy tym z przyzwyczajeń widza. Jego płatny morderca jest potwornie nudnym facetem, który stara się niczym nie wyróżniać z otoczenia. Uważa się za profesjonalistę, „jednego z niewielu”, ale przypomina kogoś, kto w korporacji wykonuje wciąż te same, nudne czynności. Całe jego działanie zmierza do tego, by być zwyczajnym, a życie pomiędzy pociągnięciami za spust karabinu to głównie monotonne zacieranie śladów jakiejkolwiek działalności i praca nad sobą – ćwiczenia, uprawianie jogi, sen i dobieranie sobie muzycznego tła, które ma mu się sączyć do uszu: zwykle jest to muzyka zespołu The Smiths. Niestety, pomysł Finchera i jego scenarzysty Walkera polega i na tym, że bohater cały czas gada z offu. Filozofuje, opowiada o swojej koncepcji szczęścia, podejściu do życia, wartościach ważnych dla twardziela. Niestety, wszystko to ociera się o potworny banał.

Michel Fassbender w tytułowej roli robi, co może, żeby stworzyć wiarygodny portret i nie zanudzić widza do końca. Rutynę tego obrazu przełamuje też na chwilę pojawiająca się w epizodzie Tilda Swinton.

Przyznaję, że wolę inne filmy Finchera – „Siedem”, „Social Network” czy Mank”. Ale pewnie są widzowie, do których konwencja „Zabójcy” przemówi, a poza tym Fincher to Fincher: zawsze warto jego film obejrzeć.

"Kajtek Czarodziej"