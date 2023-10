Giganci z Korei Południowej to nie tylko „Parasite”

Jednak po siedmiu latach Hae znów pojawia się na ekranie komputera Nory. Wracają wspomnienia. Jego związek rozpadł się i Koreańczyk postanawia odwiedzić dawną miłość w Nowym Jorku, gdzie teraz mieszka ona z mężem.

„Poprzednie życie” nie ma jednak w sobie niczego z komedii romantycznej. Song zrobiła film o życiu, które często nie układa się prosto. O skomplikowanych ludzkich losach. O miłości, która mogła się zdarzyć, ale się nie zdarzyła. I o innym uczuciu, które się narodziło i miało szansę rozkwitnąć. Jest w tym filmie niezwykła delikatność. Tu wszyscy są piękni, tylko gdzieś nad nimi wisi przeznaczenie. Przypadek. Bo jak potoczyłoby się życie, gdyby Nora nie wyjechała z Korei? Ta dziecięca miłość rozkwitłaby czy nie? Co by było, gdyby Hae zjawił się w Stanach, gdy mieli po 20 lat? Byliby szczęśliwi? A może nie? Jak ogromnie subtelnym człowiekiem jest mąż Nory, który patrzy na żonę i jej niespełnioną miłość, a gdy Nora odprowadza Hae do autobusu czeka na schodkach ich domu.

Duch Krzysztofa Kieślowskiego

Wspaniały debiut reżyserski Celine Song ma w sobie coś z atmosfery filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Zostawia w widzu niepokój, wzruszenie, pytania, na które nie ma łatwych odpowiedzi. Obok tego filmu nie można przejść obojętnie, trzeba się w nim rozsmakować. Bo jest to opowieść o uczuciach, o roli przypadku, ale też o szukaniu własnej tożsamości. „Nasze życie często jest dziś podróżą. Zmieniamy miejsca, kraje, zajęcia. Sami się przy tym stajemy trochę inni, ale swoje doświadczenia nosimy w sobie” – mówi Song dodając, że przecież w niej samej jest i ta mała dziewczynka z Korei i kobieta, która od dziesięciu lat mieszka w Nowym Jorku. W „Poprzednim życiu” przypomina więc i o tym, jak ważne jest w świecie pełnym migracji pytanie „Kim jestem?A jej film wpisuje się zarówno w kino południowokoreańskie, jak zachodnie. To przepiękna lekcja humanizmu. Wrośnięta już w Nowy Jork Song zapewnia, że będzie wracać do Korei. Bardzo czekam na jej następne filmy.