W swoim liście do członków strajkowy komitet organizacyjny pod przewodnictwem Ellen Stutzman podkreślił, że wielkie znaczenie miało wsparcie strajku przez aktorów. Zachęcił też do solidarnego przyłączenia się w najbliższym tygodniu do pikiet SAG-AFTRA. Wygląda na to, że Gildia Scenarzystów ze zgodą na powrót do pracy jej członków czeka również na powrót rozmów AMPTP z Gildią Aktorów. Strajk aktorów, który trwa już ponad 70 dni, zatrzymał wiele produkcji filmowych, ale też promocję filmów już zakończonych.

Strajk Gildii Scenarzystów Amerykańskich

Kończący się strajk jest pierwszym zgodnym protestem scenarzystów i aktorów od 1960 r. Podczas ostatniego strajku WGA w latach 2007–2008 wstępne porozumienie zostało osiągnięte po blisko 96 dniach.

Wydaje się, że wkrótce Hollywood i przemysł rozrywkowy będą mogły wrócić do normalnej pracy. Ale według wstępnych szacunków ekonomistów podwójny strajk WGA i SAG-AFTRA kosztowały gospodarkę Kalifornii około 5 miliardów dolarów.