„El Conde” na festiwalu w Wenecji. Dyktator jest jak wampir

– Pół życia spędziłem wyobrażając sobie Pinocheta jako wampira, jako istotę, która nigdy nie przestaje krążyć po historii, zarówno w naszej wyobraźni, jak i w naszych koszmarach. Wampiry nie umierają i nie znikają, tak jak zbrodnie i wykroczenia dyktatora, który nigdy nie stanął przed prawdziwą sprawiedliwością. Chciałem więc pokazać brutalną bezkarność, jaką reprezentuje Pinochet – wyjaśnia Larrain.

Reżyser podkreśla, że chciał widzom uzmysłowić, że w Chile i w wielu innych krajach skrajna prawica szuka sposobów, by zdobywać wyborców i sprawować władzę.

Ta krytyka dyktatury ma w przypadku Larraina podwójne dno: jego ojciec był wpływowym politykiem partii postpinochetowskiej. Syn nigdy się z tym nie pogodził.

W utrzymanym w czerni i bieli filmie Pinochet przestaje pić krew, by skończyć swój żywot, ale „El Conde” przypomina, że to tylko gra, że zło może się odrodzić i odradza się w każdej chwili. To film o władzy absolutnej opartej na gwałcie i na strachu podwładnych, będący przestrogą przed odradzającym się faszyzmem. W tym filmie wampir Pinochet lata jak Batman nad Santiago. I nad światem.

Można tę groteskową konwencję filmu Larraina kupić lub nie, ale „El Conde” zmusza widza do refleksji na temat władzy, prawa, współczesnych relacji społecznych.