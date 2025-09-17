Świętuj z nami 4. urodziny kina KinoGram!

W godzinach popołudniowych ruszy blok gorących premier września. Wśród nich poruszająca Wielka, odważna, piękna podróż z Margot Robbie i Colinem Farrellem, komediowy hit Teściowie 3 z plejadą gwiazd polskiego kina, a także Wielki marsz, thriller na podstawie powieści legendarnego Stephena Kinga i Downton Abbey. Wielki finał. Jest to trzeci film z serii pokazywanej w kinach, kontynuujący historię znaną z serialu telewizyjnego, będącego ogromnym hitem w latach 2010-2015.

Dla dorosłej widowni przygotowaliśmy dodatkowe niespodzianki: happy seats z voucherami do kina KinoGram i baru, książki od PWN i wydawnictwa Marginesy, a także możliwość zamówienia zestawu słodkich lub słonych przekąsek od Plated podczas seansu Teściowie 3 (zarówno w sobotę, jak i niedzielę).

Foto: Mat. Partnera

Przez cały dzień działać będzie fotobudka - zachęcamy wszystkich, dzieci i dorosłych, do uwieczniania urodzinowych momentów. Wykonane zdjęcia zostaną przesłane na e-maila, aby można je było udostępnić w mediach społecznościowych.

Zwieńczeniem urodzinowej soboty będzie wyjątkowy koncert “Wodecki/Pater”, organizowany w przestrzeni Fabryki Norblina. Usłyszymy współczesne aranżacje niezapomnianych piosenek Zbigniewa Wodeckiego.

NIEDZIELA, 21 września