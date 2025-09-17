Świętuj z nami 4. urodziny kina KinoGram!

Aktualizacja: 17.09.2025 17:03 Publikacja: 17.09.2025 16:26
SOBOTA, 20 września
Świętowanie rozpoczniemy w sobotę blokiem premierowych seansów dla dzieci i młodzieży.
W repertuarze urodzinowym będzie można zobaczyć Toy Story - odświeżoną wersję kultowego hitu, który wraca na ekrany po 30 latach, Super Charlie - pełną humoru i przygód animację dla całej rodziny oraz Lilly i kangurek - familijną komedię o ratowaniu małych kangurków, której akcja rozgrywa się w samym sercu słonecznej Australii.
Na najmłodszych widzów czeka też mnóstwo atrakcji: malowanie buziek, spotkania z Minionkiem, a także happy seats, czyli prezenty pod wybranymi fotelami kinowym. Niespodziankami będą m.in. książki od Wydawnictw PWN i Zielona Sowa. Bądźcie zatem czujni i koniecznie chodźcie na wielkie świętowanie do kina KinoGram!
W godzinach popołudniowych ruszy blok gorących premier września. Wśród nich poruszająca Wielka, odważna, piękna podróż z Margot Robbie i Colinem Farrellem, komediowy hit Teściowie 3 z plejadą gwiazd polskiego kina, a także Wielki marsz, thriller na podstawie powieści legendarnego Stephena Kinga i Downton Abbey. Wielki finał. Jest to trzeci film z serii pokazywanej w kinach, kontynuujący historię znaną z serialu telewizyjnego, będącego ogromnym hitem w latach 2010-2015.
Dla dorosłej widowni przygotowaliśmy dodatkowe niespodzianki: happy seats z voucherami do kina KinoGram i baru, książki od PWN i wydawnictwa Marginesy, a także możliwość zamówienia zestawu słodkich lub słonych przekąsek od Plated podczas seansu Teściowie 3 (zarówno w sobotę, jak i niedzielę).
Przez cały dzień działać będzie fotobudka - zachęcamy wszystkich, dzieci i dorosłych, do uwieczniania urodzinowych momentów. Wykonane zdjęcia zostaną przesłane na e-maila, aby można je było udostępnić w mediach społecznościowych.
Zwieńczeniem urodzinowej soboty będzie wyjątkowy koncert “Wodecki/Pater”, organizowany w przestrzeni Fabryki Norblina. Usłyszymy współczesne aranżacje niezapomnianych piosenek Zbigniewa Wodeckiego.
NIEDZIELA, 21 września
Urodzinowa niedziela w kinie KinoGram to kolejna porcja atrakcji dla małych i dużych! W programie znajdziemy seanse filmów dla dzieci i dorosłych, spotkanie z Minionkiem, happy seats, fotobudkę oraz możliwość zamówienia zestawu słodkich lub słonych przekąsek na seans Teściowie 3.
Od godziny 17.00 do 21.00 DJ Finger połączy fonię z wizją, miksując na żywo różne teledyski.
To jednak nie wszystko!
Przez cały weekend będzie można wziąć udział w konkursie na najlepszą relację z 4. urodzin kina KinoGram. Wystarczy uchwycić jak najwięcej ciekawych momentów z urodzin i opublikować z oznaczeniem profilu @kinogram.pl i hashtagiem #UrodzinyKinoGram. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrane zostaną 3 najciekawsze relacje, a ich autorzy otrzymają nagrody – podwójne vouchery do kina. Wyniki zostaną ogłoszone na profilu KinoGram oraz w wiadomościach prywatnych.
Serdecznie zapraszamy na 4. urodziny kina KinoGram i gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!
