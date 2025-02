KinoGram – jedyne takie kino w Polsce!

KinoGram to pierwsze butikowe kino w Polsce, które od 3 lat działa w zrewitalizowanej Fabryce Norblina w Warszawie. W repertuarze KinoGramu zobaczyć można premiery polskiej i światowej kinematografii, niezależne produkcje, a także klasykę kina polskiego i światowego. Program obejmuje też inspirujące cykle dla wielbicieli kina i tych wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o sztuce filmowej.

W KinoGramie działają 4 kameralne, klimatyzowane sale wyposażone w wygodne aksamitne kanapy i fotele oraz drewniane stoliki, a także najwyższej jakości rozwiązania technologiczne. Wygląd sal odwołuje się do artystycznego stylu vintage, przewodzącego na myśl stare amerykańskie kina studyjne.

Ale to nie wszystko, co ma do zaoferowania ten kinowy koncept! KinoGram to także stylowe foyer, w którym znajdziemy 14-metrowy bar oferujący przekąski, napoje oraz najwyższej jakości kawy i herbaty. To właśnie tu możemy spędzić czas w oczekiwaniu na seans lub już po projekcji, by na gorąco podzielić się wrażeniami z filmu. A najlepsze! Drinki i napoje serwowane w barze można zabrać ze sobą na salę kinową – podczas projekcji postawić na stoliku i delektować filmem niczym w domu. Barem KinoGramu zarządza Tomasz Malek, utytułowany mistrz barmaństwa, wielokrotny zwycięzca prestiżowych konkursów w Polsce i na świecie.

Luty w KinoGramie – klasyka i inspirujące sylwetki

Classy Monday to cykl skierowany zarówno do miłośników kina klasycznego, jak i nowych widzów, którzy chcą poznać filmy, na zawsze wpisujące się w historię kina.

To unikalny repertuar, który co poniedziałek prezentuje wybitne produkcje – od amerykańskich arcydzieł rodem z Hollywood po niezapomniane dzieła europejskiej, azjatyckiej czy rodzimej kinematografii. W lutym w ramach Classy Monday zobaczymy jeszcze „Podwójne życie Weroniki” w reż. Krzysztofa Kieślowskiego.

Podwójne życie Weroniki – 24.02.2025

Sylwetki to filmowe historie niezwykłych postaci, które swoją odwagą, pasją i determinacją zrewolucjonizowały różne dziedziny życia. Każdy seans z cyklu Sylwetki to nie tylko filmy, ale także podróż w głąb inspirujących biografii.

W lutym w tym cyklu zobaczymy dokument o francuskim projektancie mody słynącym z uderzających i wywrotowych kreacji – Jean Paul Gaultier. Szyk i krzyk.

Partnerem cyklu jest Against Gravity.

Jean Paul Gaultier. Szyk i krzyk: 22.02.2025

Zapraszamy i do zobaczenia w KinoGramie!

Więcej szczegółów dotyczących wydarzeń i repertuaru KinoGram znajduje się na stronie: www.kinogram.pl

Rzeczpospolita jest partonem medialnym wydarzenia