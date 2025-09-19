„Od góry do dołu”. Syty próbuje zrozumieć głodnego

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 19.09.2025 15:26 Publikacja: 19.09.2025 14:54
Foto: mat.pras.
Warto „Od góry do dołu” obejrzeć razem z „Mo’ Better Blues” z 1990 r., gdzie Spike Lee i Denzel Washington pierwszy raz połączyli siły. Tamten film opowiadał o wschodzącej gwieździe jazzu, która podejmuje serię autodestrukcyjnych decyzji. Ich najnowsze dzieło to z kolei opowieść o producencie muzycznym, który wchodzi na sam szczyt i też musi podjąć kluczową decyzję. Egzystencjalną.
70-letni Washington wciela się w Davida Kinga, ikonę produkcji muzycznej, który dzięki wybitnemu instynktowi wdarł się z biednej ulicy w Bronksie na szczyt branży. Mieszka teraz w złotej klatce ozdobionej plakatami czarnoskórych gwiazd, które z nim kolaborowały. Upaja się widokiem Manhattanu z okien wieżowca, patrząc na Most Brooklyński, który w dawnych czasach przemierzał pieszo ze słuchawkami na uszach. Teraz robi to sporadycznie, a jeśli już, to słucha muzyki na drogich, złotych Beatsach. Jego wytwórnię chce właśnie kupić wielki koncern, co jemu pozwoli na sowitą emeryturę u boku pięknej, młodej żony Pam (Ilfenesh Hadera) i syna Treya (Aubrey Joseph).
