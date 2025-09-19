„Czwartkowy Klub Zbrodni”. Emeryci na tropie

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 19.09.2025 15:27 Publikacja: 19.09.2025 14:55
Foto: TTMC_GK_009492.ARW
W „Czwartkowym Klubie Zbrodni” Chrisa Columbusa – tego, który dał światu Kevina McCallistera i panią Doubtfire – jest następująca scena. Policjantka (Naomi Ackie) pyta swych rozmówców – pensjonariuszy ekskluzywnego domu spokojnej starości, na pobyt w którym stać bodaj tylko brytyjską śmietankę – co robili, zanim trafili do ośrodka. Ci grzecznie i po kolei odpowiadają. „Byłem psychiatrą” – mówi skromnie Ibrahim (Ben Kingsley). „A ja związkowcem!” – rzuca dumny z siebie Ron (Pierce Brosnan). „Ja byłam pielęgniarką” – zwierza się nieco skrępowana Joyce (Celia Imrie).
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
– Lew Pandższiru przebudzi się w sercach i duszach setek tysięcy afgańskich patriotów – mówi „Plusowi Minusowi”...
Papież niewątpliwie uspokoił model komunikacji papieskiej. Ton i styl wypowiedzi Leona XIV są o wiele spokojniej...
W ramach samokrytyki towarzysze z „prawicowej linii” peruwiańskiego Świetlistego Szlaku musieli nie tylko uznać...
Nowa wersja gry słynnego Rainera Knizi to tytuł zarówno rodzinny, jak imprezowy, bo i łatwo go opanować, i troch...
Zasada: „więcej tego samego” sprawdza się również w przypadku „Borderlands 4”!
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas