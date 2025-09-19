„Czwartkowy Klub Zbrodni”. Emeryci na tropie

W „Czwartkowym Klubie Zbrodni” Chrisa Columbusa – tego, który dał światu Kevina McCallistera i panią Doubtfire – jest następująca scena. Policjantka (Naomi Ackie) pyta swych rozmówców – pensjonariuszy ekskluzywnego domu spokojnej starości, na pobyt w którym stać bodaj tylko brytyjską śmietankę – co robili, zanim trafili do ośrodka. Ci grzecznie i po kolei odpowiadają. „Byłem psychiatrą” – mówi skromnie Ibrahim (Ben Kingsley). „A ja związkowcem!” – rzuca dumny z siebie Ron (Pierce Brosnan). „Ja byłam pielęgniarką” – zwierza się nieco skrępowana Joyce (Celia Imrie).