Tę informację podały właśnie oficjalnie portal Deadline Hollywood, a także pisma filmowe Variety i Screen International: Polski Instytut Sztuki Filmowej i amerykańska firma Powder Hound Pictures angażują się w produkcję filmu „Enemy of My Enemy” o Witoldzie Pileckim, rotmistrzu kawalerii, który w czasie II wojny światowej na ochotnika dał się zamknąć w Auschwitz, by zorganizować tam ruch oporu. Po ucieczce z obozu napisał raport o Holocauście. PISF wsparł „Enemy of My Enemy” już podczas pierwszej tegorocznej sesji. Produkcja, przy której nie widnieje jeszcze nazwisko reżysera, ma dostać z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 6 mln zł. Pełny budżet filmu ma wynieść ponad 220 mln zł. Zdjęcia mają się odbyć w Polsce i we Włoszech.

Polska kinematografia przymierza się do opowieści o rotmistrzu Pileckim po raz kolejny. Od lat walczyli z tym tematem Leszek Wosiewicz i Krzysztof Łukaszewicz. W tym roku obraz „Raport Pileckiego” zostanie pokazany w głównym konkursie festiwalu w Gdyni. Na ekrany ma wejść trzy tygodnie wcześniej – 1 września. Jego realizacja trwała wiele lat. Pierwszy scenariusz napisał Leszek Wosiewicz, on też zaczął obraz przygotowywać. Gdy nakręcone materiały zostały źle przyjęte, film przejął Krzysztof Łukaszewicz, autor „Orląt. Grodno ’39”. Realizując swój film zmodyfikował scenariusz, wykorzystał też część sekwencji wyreżyserowanych przez Wosiewicza. Za zdjęcia do „Raportu Pileckiego” odpowiada Arkadiusz Tomiak, w roli głównej wystąpił Przemysław Wyszyński.

Scenariusz amerykańsko-polskiego „Enemy of My Enemy” na podstawie książki „Ochotnik” Marco Patricelliego napisał Matt King, aktor, autor odcinków scenariuszy telewizyjnych seriali.

„Z ogromną ekscytacją przeczytałem nową wersję scenariusza – powiedział Krzysztof Kosior, prawnuk rotmistrza Pileckiego, który wcześniej wystąpił w dokumencie „Pilecki” Mirosława Krzyszkowskiego z 2015 roku. – Bardzo się cieszę, że ten film powstanie i historię mojego pradziadka pozna międzynarodowa publiczność.