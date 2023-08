Borys Szyc i Sonia Szyc na BNP Paribas Dwa Brzegi

Borys Szyc i Sonia Szyc przyjechali do Kazimierza Dolnego, gdzie wzięli udział w pokazie filmu „Miało cię nie być” i spotkaniu z Grażyną Torbicką, dyrektorką artystyczną BNP Paribas Dwa Brzegi. Film Jakuba Michalczuka oparty na scenariuszu Kasi Sarnowskiej to odważny projekt, którego brakowało w polskim kinie. Widzowie mieli okazję posłuchać o powstawaniu filmu, współpracy ojca i córki i refleksjach dotyczących tematu filmu. „Praca nad filmem okazała się cudownym spotkaniem na wielu poziomach. Zrozumiałem, że nie trzeba mieć na wszytko odpowiedzi ani być mistrzem świata, bo potrzeba perfekcjonizmu potrafi przynieść tylko cierpienie. Myślę, że żyjemy w czasach, w których młodzi potrzebują od nas wsparcia i obecności” – mówił Borys Szyc dziennikowi „Głos Dwubrzeża”.

Mat. Partnera

Jak się współpracuje z Wesem Andersonem i Stevenem Spielbergiem?

Wyjątkową gościnią BNP Paribas Dwa Brzegi była kostiumografka Kasia Walicka-Maimone, która współpracowała m.in. z Wesem Andersonem i Stevenem Spielbergiem. Twórczyni kostiumów do filmów takich jak „Most Szpiegów”, „Kochankowie z księżyca”, czy „Pakt z diabłem”, podzieliła się z widzami historiami i anegdotkami prosto z amerykańskich planów zdjęciowych. O szukaniu wspólnego języka wizualnego, podobnej energii i docieraniu się z reżyserem, opowiadała z uśmiechem na twarzy. „Praca kostiumografa jest niezwykle ciężka” - dodaje, jednak z jej słów i ekspresji daje się wyczuć, że projektowanie kostiumów to jej wielka pasja.

Mat. Partnera

Rozmowa, która łączy – retrospektywa Pawła Łozińskiego

Bohaterem tegorocznej retrospektywy jest Paweł Łoziński, który mówi, że robi filmy głównie z ciekawości drugiego człowieka, co stało się wyjątkową okazją do porozmawiania o nas, o tym jacy jesteśmy podczas Lekcji Kina. Spowiedzi Twórcy Filmowego. Szczególnie widoczne jest to w jego ostatnim „Filmie balkonowym”, ale na 17. BNP Paribas Dwa Brzegi można obejrzeć m.in. „Nawet nie wiesz jak bardzo Cię kocham”, „Pani z Ukrainy”, „Ojciec i syn”, „Chemia”, „Miejsce urodzenia”.

Mat. Partnera

Krzysztof Zanussi z filmem „Liczba doskonała”

Do Kazimierza Dolnego przyjechał też Krzysztof Zanussi. Znany reżyser pokazał film „Liczba doskonała” i spotkał się z festiwalową publicznością. BNP Paribas Dwa Brzegi zorganizowano dzięki współpracy ze sponsorami i partnerami. „Nasz sponsor tytularny, czyli BNP Paribas, jest z nami już trzeci rok. Trzy lata to już spory kredyt zaufania. Chciałabym też ogromnie podziękować Mennicy Polskiej i Mercedes Benz Nobile Motors, którzy dołączyli w tym roku do grona naszych partnerów” – mówi Grażyna Torbicka, dyrektorka artystyczna BNP Paribas Dwa Brzegi.

Mat. Partnera

17. BNP Paribas Dwa Brzegi potrwa w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą do 6 sierpnia.

