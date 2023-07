Kogo zagrał Marcin Dorociński w „Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1”

To nie pierwszy raz, kiedy Marcin Dorociński zagrał w zagranicznej produkcji. Ostatnio można go było zobaczyć w netfliksowych serialach „Wikingowie: Walhalla” (2023) oraz „Gambit królowej” (2020), a wcześniej w duńskiej komedii „Małżeńskie porachunki” (2017) oraz w skandynawskiej koprodukcji „Kobieta, która pragnęła mężczyzny” (2010). W zagranicznych filmach regularnie są także obsadzani inni polscy aktorzy i aktorki, m.in. Joanna Kulig, Piotr Adamczyk i Agata Buzek.

Most w Pilchowicach, który nie został wysadzony

Polskich wątków w „Dead Reckoning Part 1” mogło być więcej. W 2020 r. portale obiegła informacja, że most kolejowy zbudowany na początku XX wieku na Dolnym Śląsku w Pilchowicach ma zostać wykorzystany do kręcenia sceny katastrofy kolejowej w „Mission Impossible 7”, a w efekcie zburzony. Wiadomość wywołała poruszenie opinii publicznej i mimo że początkowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego broniło pomysłu wysadzenia mostu na potrzeby hollywoodzkiej superprodukcji („Nie każda stara rzecz jest zabytkiem” – mówił wówczas wiceminister kultury Paweł Lewandowski), to ostatecznie do porozumienia nie doszło, a scenę nakręcono w Anglii.