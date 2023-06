Miss Kraken, Ruby Gilliam

Reż.: Kirk DeMicco, Faryn Pearl



Animacja. Postaciom głosów użyczyli m.in. Jane Fonda, Toni Collette, Lana Condor, Sam Richardson



Ruby Gillman pozornie jest typową nastolatką, chodzi do szkoły, zakochuje się, marzy. A jednak jest „inna” – ma błękitny odcień skóry i matka nie pozwala jej się kąpać w morzu. Kilka dni przed balem maturalnym dziewczynka jednak ten zakaz łamie. Rzuca się do wody, by ratować tonącego kolegę. I to zmienia jej życie. Ruby czuje się w wodzie u siebie. I nie bez powodu. Nie wiedziała dotąd, że jej rodzice przed laty opuścili morze chcąc wychowywać dzieci na lądzie. Ale przecież są rodziną krakenów, które wciąż walczyły w morzu z zachłannymi syrenami. Prawdę o jej pochodzeniu wyjawia Ruby babcia. I to całkowicie zmienia życie bohaterki. Tym bardziej, że w szkole zjawia się dziewczyna – jak się okazuje należąca do rodu złych syren, z którymi krakeny zawsze walczyły.

Autorka „South Park”, Pam Brady razem ze swoimi współpracownikami wymyśliła opowieść niestereotypową, sprawnie wyreżyserowali film Kirk DeMicco i Faryn Pearl. Amerykańscy recenzenci podkreślali, że twórcy wsadzili zbyt wiele grzybów w ten morski barszcz, że na ekranie pojawia się zbyt wielu bohaterów, wśród których ginie trochę główna bohaterka. Ale wciąż – historia jest zabawna, rysunek ładny, ekran kolorowy. „Miss Kraken, Ruby Gilliam” może się okazać wakacyjnym hitem dla dzieci.