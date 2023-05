„Odwet oceanu”. Szczęki na miarę naszych czasów

Pokolenie Gret

Może dlatego w Niemczech „Odwet oceanu” okazał się hitem i w telewizji ZDF miał oglądalność rzędu 10 milionów. 28 maja serial ma premierę w Polsce na platformie Viaplay, ale też w krajach skandynawskich. Od powodzenia na rynkach anglojęzycznych będzie najpewniej zależało, czy doczeka się kontynuacji.

Twórcy „The Swarm” próbują chwytać ducha naszych czasów. Zatrucia we francuskim kurorcie przywodzą na myśl początki pandemii covidu. Ale przede wszystkim uderzający jest ekologiczny wymiar tej opowieści. „Potwór” wyłania się z dna morskiego z powodu dewastacji środowiska przez człowieka i ocieplenia klimatu. Politycy nie za bardzo mają ochotę podejmować radykalne decyzje. Działać nie wahają się za to młodzi badacze. Nie chce ich poprzeć starszyzna w obawie, że opinia publiczna nie uwierzy, co naprawdę wyłoniło się z oceanu, i straci zaufanie do nauki.

Walkę o ludzkość, ale też o pokojowe współistnienie z innymi gatunkami podejmują więc m.in. młode badaczki oceanu, astrofizyczka, francuska epidemiolożka, czarnoskóry naukowiec z Norwegii oraz Kanadyjczyk z rdzennej ludności Vancouver.

Nie bez powodu pismo „Variety” określiło serial mianem „»Szczęk« przepisanych dla generacji Gret Thunberg”.

Frank Doelger komentuje to tak: – Uderzyło mnie, że w książce większość środowiska naukowego to biali, starsi mężczyźni. Jakże to się zmieniło po 20 latach. Dużo więcej na uniwersytetach jest dziś kobiet i ludzi o różnorodnym pochodzeniu, kolorze skóry – opowiada producent. – Z kolei czyniąc naszych bohaterów młodszymi niż w powieści, chcieliśmy przyciągnąć uwagę młodszych widzów. Tym bardziej że wyrosło całe pokolenie młodzieży, która ma za złe nam, 60-latkom, że rozwaliliśmy ten świat.