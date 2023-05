Ray Stevenson nie żyje. Zmarł w trakcie kręcenia nowego filmu

Tegoroczny 14. Przegląd Nowego Kina Francuskiego, organizowany przez Instytut Francuski w Polsce, to po raz kolejny wielkie nazwiska światowej kinematografii, piękne i mądre historie opowiedziane ze swadą, wspaniałe pod względem realizacyjnym filmy, które trzeba zobaczyć na dużym ekranie. Przegląd zawita do jedenastu miast w Polsce już w czerwcu! Będzie co oglądać i o czym dyskutować. Voilà!