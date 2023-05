Millennium Docs Against Gravity. Tajemnice naszej przyszłości

Żyją w nim też Amerykanie, którzy rezygnują z urlopów, bo wiedzą, że od utraty domu i wylądowania na ulicy dzielą ich dwie raty niespłaconego kredytu. Całkiem inaczej jest choćby w bogatym Kuwejcie, gdzie konstytucja każdemu obywatelowi gwarantuje prawo do pracy, dlatego 20 osób wykonuje pracę jednej. Też nie są szczęśliwi: żeby zabić nudę nicnierobienia, w pracy oglądają filmy, czytają książki i za to co miesiąc dostają wysokie pensje. Ciężka robota jest dla biednych przybyszy.

Autor pokazuje też, jak diametralnie różne postawy wobec pracy są we Włoszech. 15–20 proc ludzi pracuje niewolniczo, ale jest i niemała grupa majętnych, spędzających czas beztrosko. Socjolog Luca Ricolfi opowiada o rosnącej, dziś około 30-proc., grupie młodych Włochów, którzy nie robią nic poza przyjemnym spędzaniem czasu na koszt bogatych rodziców. Niepracujących będzie coraz więcej, bo postęp technologiczny sprawił, że roboty już wyręczają ludzi w wielu dziedzinach życia, wkrótce zastąpią kierowców ciężarówek, pracowników fast foodów, call center, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, prawników. Trzeba będzie na nowo nauczyć się myśleć o czasie i zastanowić się, jaki jest cel życia.

O problemach nękających współczesne społeczeństwa Frederik Gertten nakręcił film „Nowa umowa społeczna”. Bohaterowie dokumentu – dziennikarze, socjologowie, historycy, politolodzy z USA, Malty, Holandii, Wielkiej Brytanii – nie pozostawiają złudzeń: kleptokracja istnieje na międzynarodową skalę, elity finansowe i polityczne tworzą sieci ponadnarodowych powiązań, których celem jest powiększanie własnych majątków. Dowodzą, że korupcja nie tylko w niedemokratycznych społeczeństwach jest dobrze zorganizowana i trudna do wykrycia.

– Studenci najlepszych uczelni, Harvardu czy Princeton, uczą się, jak kontynuować zastany porządek, a nie jak go zmieniać na lepsze – uważa Rutger Bregman, historyk z Holandii. – Nasza cywilizacja pokryta jest jakby cienką warstwą forniru – kiedy dzieje się jakaś katastrofa, pandemia, kryzys, wojna – ujawnia, jacy jesteśmy paskudni i samolubni.

– Gwałtownie rośnie skala bezdomności jak nigdy wcześniej – zauważa Peter S. Goodman, korespondent „New York Times”. – W tym samym czasie klasa miliarderów zdobywa coraz większą władzę w naszym politycznym systemie i wykorzystuje ją, by ograniczać własne obciążenia podatkowe. Jak to się skończy?

Jedną z jaskółek zmian jest związek zawodowy powstający w Amazonie Jeffa Bezosa, człowieka z pieniędzmi i fantazją, ale pozbawionego empatii.