Jak poinformował syn Judy Farrell w rozmowie z serwisem TMZ, aktorka dziewięć dni przed śmiercią doznała udaru i przebywała w szpitalu. Zmarła 2 kwietnia w wieku 84 lat w otoczeniu najbliższych.

Judy Farrell wraz ze swoim mężem wystąpiła w kilku odcinkach popularnego serialu "M.A.S.H.". Wcieliła się w nim w pielęgniarkę, siostrę Able. Jej ówczesny mąż Mike Farrell dostał zaś rolę kapitana BJ Hunnicutta. Serial opowiadał o amerykańskim personelu medycznym, działającym na zapleczu frontu w Korei. Emitowany był przez dekadę.

Aktorka zagrała również epizodyczne role w innych produkcjach telewizyjnych, w tym między innymi w "Get Smart", "The Partridge Family" czy "Quincy, M.E.". Na ekranie pojawiła się też w filmach "J.W. Coop" (1971), ”Rozdział drugi" i "Long-Term Relationship" (2006).

Judy Farell była także pedagogiem i aktywistką społeczną. W latach 70. walczyła między innymi o prawa społeczności LGBT.