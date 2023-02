- Nigdy nie powiem młodemu filmowcowi: „Wypierdalaj z mojego biura”. Tym różnię się od Johna Forda - powiedział na konferencji prasowej w Berlinie Steven Spielberg. Wiedział co mówi, bo przecież sam kiedyś od swojego idola takie zdanie usłyszał.

Reklama

Ale nie zniechęciło go to do kina. Dzisiaj 76-letni reżyser ma na swoim koncie blisko 60 filmów, 3 Oscary, niezliczoną liczbę nagród. I blisko 200 tytułów, które w swojej firmie wyprodukował.

Czytaj więcej Film BAFTA: 7 x „Na Zachodzie bez zmian” W kategoriach aktorskich triumfowali Cate Blanchett z „Tar” oraz Austin Butler – świetny w tytułowej roli w „Elvisie”

Festiwal berliński uhonorował w tym roku Spielberga nagrodą za całokształt twórczości. Opowiadając o swoim ostatnich, autobiograficznym projekcie „Fabelmanowie” reżyser dużo mówił o swojej matce. Stwierdził, że gdyby jej posłuchał to ten film powstałby już dawno. Bardzo go namawiała do nakręcenia go.

Dziennikarze pytali Spielberga o najważniejsze, jego zdaniem, filmy, które nakręcił.

Reklama

- Nie wymienię tytułów, bo każdy film jest jak dziecko, które kocha się tak samo jak inne dzieci – odpowiedział reżyser. – Ale z pewnością najtrudniejszą dla mnie produkcją były „Szczęki”, zaś filmem, który wzbudził we mnie najwięcej emocji - „Lista Schindlera”. Do niedawna. Dziś muszę odpowiedzieć, że najgłębiej przeżyłem pracę nad „Fabelmanami”.

Czytaj więcej Film „Fabelmanowie”. Narodziny gwiazdy Hollywood „Fabelmanowie”, czyli rzecz o rodzinie Stevena Spielberga, to fabularny powrót mistrza kina do dzieciństwa i wczesnej młodości, gdy rodziła się jego pasja.

Rada dla młodych reżyserów?

- Może dwie wskazówki: film potrzebuje dobrego scenariusza, a jeśli jakieś sceny nic do opowieści nie wnoszą, to je wyrzucajcie!

Od dawna dziennikarze piszą, że kolejnym projektem Spielberga może być biografia Gershwina lub kolejne przygody Bullitta. Jednak sam reżyser na konferencji o takich planach nie mówił. Odwrotnie, stwierdził, że nie wie jeszcze nad czym się teraz pochyli:

- Byłem tak zapracowany kręcąc po kolei dwa filmy – „West Side Story i „Fabelmanów”, że nie miałem czasu myśleć co dalej. Tak więc naprawdę nie umiem odpowiedzieć na pytanie o moje najbliższe plany zawodowe. To nawet miłe uczucie, gdy człowiek może wreszcie zająć się swoim prywatnym życiem. Ale też okropne, bo ja uwielbiam pracować - powiedział.

Reklama

Przyznał natomiast, że jako producent firmuje ostatnio siedmioodcinkową serię HBO o Napoleonie Bonaparte, opartą na scenariuszu Stanleya Kubricka. Projekt ten realizowany jest we współpracy z wdową po reżyserze, Christiane Kubrick i jej bratem Janem Harlanem.

Steven Spielberg zdradził, że ceremonia wręczenia mu berlińskiej nagrody za całokształt twórczości zbiega się z szóstą rocznicą śmierci jego matki.

- Nagroda za całokształt twórczości sprawia, że wracasz myślami do przeszłości, stajesz się refleksyjny. Bycie uhonorowanym w Berlinie, który jest jednym z najważniejszych festiwali filmowych świata, jest ogromnym wydarzeniem w moim życiu”.

Po wieczornej ceremonii wręczenia Stevenowi Spielberga Złotego Niedźwiedzia w Berlinale Palast odbyła się projekcja „Fabelmanów”. Na festiwalu pokazano również wybór wcześniejszych filmów reżysera: debiut fabularny „Pojedynek” z 1972 r., „Szczęki” (1975), „Poszukiwaczy zaginionej Arki” (1981), „E.T. ”(1982), „Listę Schindlera” (1993), „Monachium” (2005), a wreszcie nakręcony w Studiu Babelsberg w 2014 roku thriller z czasów zimnej wojny „Most szpiegów”.