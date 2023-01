Prawo nie daje bezspornej odpowiedzi, czy kadencja prezes Julii Pzyłębskiej już się skończyła, czy skończy się za dwa lata, co ważniejsze nie ma organu, który by wiążąco mógł to stwierdzić. Zadecyduje zatem praktyka. Bo mieć prawo i rację to jedno, a go wiążąco wykazać i wyegzekwować to dwa. Na tym drugim się skupię.