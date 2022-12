Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła właśnie krótkie listy w dziesięciu kategoriach, m.in. filmów zagranicznych, dokumetalnych i animowanych. Jest na nich po 15 tytułów. Z tych zestawów w głosowaniu, które zacznie się 12 stycznia członkowie Akademii wyłonią po pięć tytułów, które otrzymają Oscarową nominację.

Reklama

Dziennikarze z „Variety” oceniają, że wybór w kategorii filmów zagranicznych nie był łatwy, bo tegoroczne filmy były najciekawsze i najmocniejsze od lat. Ale też nie ma wielkich zaskoczeń. Na krótkiej liście znalazły się „pewniaki”. Dla nas najważniejsza jest informacja, że dalej zachował szansę na walkę o nominację „IO” Jerzego Skolimowskiego, nagrodzona w Cannes historia przechodzącego z rąk do rąk osiołka, z Polską i Europą w tle.

Poza tym na krótkiej liście znalazły się: bardzo faworyzowany niemiecki film „Na Zachodzie bez mian” Edwarda Bergera, belgijski film Lucasa Dhonta „Blisko”, duński „Holy Spider” Ali Abbasiego, francuski „Saint Omer” Alice Diop, autriacki „Corsage” Marie Kreutzer, szwedzki „Cairo Conspiracy” Tarika Saleha, argentyńska „Argentina, 1985” Santiago Mitre, irlandzka „Spokojna dziewczyna” Colma Baireada, meksykański „Bardo. Fałszywa kronika garstki prawd” Alejandro Gonzaleza Inarritu, południowokoreańska „Podejrzana” Parka Chan-Wooka, kambodżański „Return to Seoul”, pakistański „Joyland” Saima Sadiqa. Akademicy zwrócili też uwagę na hinduski „Last Film Show” Pana Nalina oraz marokańska „Turkusowa suknia” Maryan Touzani.

Wygranym pierwszego etapu jest niemiecka adaptacja klasycznej prozy Remarque’a „Na Zachodzie bez mian”, który znalazł się aż na pięciu krótkich listach – Akademicy docenili też w nim muzykę, charakteryzację, dźwięk i efekty wizualne. Według ekspertów może on również w styczniu dostać nominację jako najlepszy film, za reżyserię i adaptowany scenariusz.

Ciekawą drogę odbył pakistański „Joyland”, który trafił do sekcji Certain Regard w Cannes, potem został zatrzymany w Pakistanie, a wreszcie „uwolniony” i zgłoszony do Oscarowej konkurencji.

Reklama

Przegranym pierwszego etapu głosowania jest niewątpliwie ukraiński „Klondike” Maryny Er Gorbacz – film o piekle wojny toczącej się we wschodniej Europie. Reżyserka pokazała złożoność historii i problemów rejonu, w którym sama spędziła dzieciństwo. Sportretowała ludzi, którzy miotają się, bo ich własny dom nie daje im poczucia bezpieczeństwa. Bo dziecku, o którym marzyli, nie są w stanie zapewnić spokojnego dzieciństwa. Bo wojna dzieli ich świat na dwie antagonistyczne połowy. Bo tragiczna śmierć staje się codziennością. Szkoda tego poruszającego i ważnego obrazu.

Krótkie listy to bardzo ważny moment w procesie Oskarowego głosowania. W kategorii filmu zagranicznego swoich kandydatów zgłosiły 92 państwa. Do ich wstępnej oceny w preselekcji zgłosiło się około tysiąca z 9600 członków Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Zmieniły się też w tym roku zasady głosowania. Wszystkie filmy zostały podzielone na grupy: utworzone zostały w ten sposób cztery zestawy po 9 filmów, w pozostałe zestawy liczyły po 8 filmów. Każdy z głosujących został przydzielony do określonego zestawu, który musiał obowiązkowo obejrzeć i ocenić. Ponadto mógł zagłosować na dowolny film spoza swojego zestawu.

Po raz pierwszy też członkowie Akademii musieli nie tylko wybrać swoje ulubione filmy, ale też ustawić je w kolejności od 1 do 15.

Między 13 a 17 stycznia odbędzie się głosowanie na nominacje. Na tym etapie swoich faworytów z krótkich list będą już wybierać wszyscy członkowie Akademii. Ogłoszenie nominacji nastąpi 24 stycznia.