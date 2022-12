Wanda Rutkiewicz jako trzecia kobieta na świecie i pierwsza Europejka stanęła na Mount Evereście, najwyższym szczycie Ziemi. 23 czerwca 1986 zdobyła szczyt K2 jako pierwsza kobieta.

Reklama

Film „Z góry widać lepiej. Wanda Rutkiewicz. Opowieść o kobiecie niezwykłej” w reżyserii Bartosza Kowalskiego stawia ważne pytania: Po co się wspinasz, czemu to robisz za wszelką cenę, co tam jest, że jesteście gotowi na wszystko, żeby tylko tam być? A jednocześnie opowiada całą historię życiowej drogi Wandy Rutkiewicz, nie poprzestając tylko na Himalajach

Urodziła się 4 lutego 1943 w Płungianach, zaginęła 13 maja 1992 na stokach Kanczendzongi w Himalajach. Z zawodu była elektronikiem, ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej. Pracowała najpierw w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych, a po przeprowadzce do Warszawy w Instytucie maszyn Matematycznych.

Przygodę ze wspinaczką górską rozpoczynała na Ślęży nieopodal Wrocławia oraz w Rudawach Janowickich. W 1962 roku ukończyła kurs taternicki. Była członkinią Klubu Wysokogórskiego we Wrocławiu, wrocławskiej Sekcji Grotołazów oraz Klubu Wysokogórskiego w Warszawie. W 1966 roku zdobyła Mont Blanc (4809 m n.p.m.) bez korzystania z kolejek górskich, a potem kolejne coraz wyższe szczyty świata. Do jej największych osiągnięć należy osiem szczytów o wysokości powyżej 8000 metrów: K2, Mount Everest, Nanga Parbat, Annapurna, Czo Oju, Gaszerbrum I, Gaszerbrum II, Sziszapangma.

W filmie opowiadają o niej przyjaciele, rodzina, ci którzy się z nią wspinali, jeździli w samochodowych wyścigach. Niektórzy mówią, że była prekursorem feminizmu w Polsce, bo

Reklama

wymyśliła, że kobiety mogą wpinać się w górach tak samo jak mężczyźni.

W dokumencie znalazło się też wiele fragmentów archiwalnych rozmów, w których wypowiada się sama Wanda Rutkiewicz, mówiąc o tym, co było dla niej ważne i dlaczego góry pociągały ja z magnetyczna siłą:

– Ja nie czuję się tam /w górach/ samotnie, myślę, że człowiek się czuje bardziej samotny wśród ludzi, a tam tę samotność wybiera sam, z własnej woli, nie traktuje jako coś złego. – tłumaczyła.

Na zewnątrz sprawiała wrażenie delikatnej kobiety. Była jednak ambitną, odważna, samodzielną osobą o silnym charakterze, niebojącą się wyrażać własnego zdania.

Jej przyjaciel, kierowca rajdowy Tomasz Szostak mówi w filmie, że były dwie Wandy. Jedna – z gór. Druga ta z nizin, do której wnętrza bardzo ciężko było się dostać.

Film zawiera również wiele nie publikowanych dotąd zdjęć. Autorami scenariusza są: Piotr Górski, Bartosz Kowalski i Paweł Sędziak. Producentem dokumentu jest firma Aurel, która dotychczas wyprodukował między innymi takie filmy, jak: „Ojciec i Pasterz – Kardynał Stefan Wyszyński”, „Widzieć w ciemności” (opowieść o Matce Czackiej i jej dziele w Laskach), „Siostry – Dziesięć Panien Mądrych”.