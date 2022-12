W NSA 6 grudnia 2022 r. zapadł kolejny koszmarny wyrok - II FSK 997/20. Sprawozdawca, sędzia/profesor, postanowił nie wyłączać się ze sprawy, w której klika lat wcześniej wydał błędny wyrok i pomimo zmiany linii orzeczniczej NSA uznał, że jest nim związany. To pierwsze orzeczenie można uznać - choć z trudem - za błąd, ale to drugie to zaprzeczenie sensu funkcjonowania sądu. Tym bardziej, że sprawa dotyczy niezwykle wstydliwej dla NSA sprawy tzw. ulgowicza meldunkowego.