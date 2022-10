serial „Pierścienie władzy” (Amazon Prime Video), finałowy, ósmy odcinek

twórcy: J.D. Payne, Patrick McKay

obsada: Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Charlie Vickers, Markella Kavenagh

Pierścienie czy może pierścionki władzy? Fani Tolkiena spierają się o to od dnia premiery pierwszego odcinka nowej odsłony „Władcy Pierścieni”. W piątek 14 października platforma Amazon Prime Video wypuściła ostatni z ośmiu odcinków serii, więc każdy kto planował obejrzeć ten najdroższy serial w historii telewizji, a nie lubi czekać co tydzień na kolejny odcinek, może wreszcie do niego zasiąść i skonsumować w parę wieczorów.

film dokumentalny „Jurek”, TVP VOD oraz Netflix (tylko do czwartku 20 października)

reż. Paweł Wysoczański

obsada: Wojciech Kurtyka, Krzysztof Wielicki, Janusz Kurczab, Janusz Majer

Na fali popularności fabularnego filmu „Broad Peak” Leszka Dawida wielu widzów będzie poszukiwać kolejnych filmów „górskich”. Jednym z nich jest dokument „Jurek” z 2014 r., poświęcony jednemu z najsłynniejszych i najbardziej utytułowanych himalaistów z Polski – Jerzemu Kukuczce. Twórcy przekopali archiwa uwieczniające Kukuczkę, a także zaprosili przed kamery najważniejsze postacie polskiej wspinaczki wysokogórskiej.

serial „Shantaram” (Apple + TV)

twórcy: Eric Warren Singer, Steve Lightfood

obsada: Charlie Hunnam, Richard Roxburgh, Radhika Apte, Alexander Siddig

14 października platforma Apple+ TV pokaże trzy pierwsze odcinki swojego nowego serialu na podstawie bestsellerowej powieści Gregory’ego Davida Robertsa. Jest początek lat 80., Lin Ford (Charlie Hunnam) to australijski kryminalista, który zbiega przed wymiarem sprawiedliwości do Indii. Chwyta się tam różnych zajęć, a jego awanturnicza natura prowadzi go od zamożnych dzielnic Bombaju po przerażające ulice nędzy. Kolejne odcinki będą już emitowane w odstępach tygodniowych.

film fabularny „Wielka ofensywa piwna” (Apple + TV)

reż. Peter Farrelly

obsada: Zac Efron, Russell Crowe, Bill Murray, Viggo Mortensen

W międzyczasie na tej samej platformie można sprawdzić, jak wyszedł Peterowi Farrelly’emu kolejny film po jego oskarowym „Green Booku”. „Wielka ofensywa piwna” to komedia wojenna porównywana do „Good Morning, Vietnam” i „Buffalo Soldiers”, aczkolwiek krytycy podkreślają dystans jakości, jaki dzieli owe produkcje od „Wielkiej ofensywy piwnej”. Fani kina wojennego na pewno jednak dadzą szansę filmowi Farrelly’ego. Tym bardziej, że w weekendowe wieczory człowiek bywa nieco bardziej wyrozumiały wobec kina i telewizji.

Archiwa Ninateki

Dla kinomanów chorujących na polskie kino stoją otworem (bezpłatnie!) zasoby serwisu Ninateka.pl. Portal, udostępniający wcześniej spektakle teatralne, czarno-białe przedwojenne kino, dokumenty i programy o sztuce, proponuje teraz widzom także fabularne hity. Wśród nich „Vabank” Juliusza Machulskiego, „Jestem mordercą” Macieja Pieprzycy, „W ciemności” Agnieszki Holland czy „Pornografia” Jana Jakuba Kolskiego.