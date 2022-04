W Polsce Netflix pojawił się w 2016 r., a już dwa lata później zainwestował w produkcję serialu political fiction Agnieszki Holland i Kasi Adamik „1983”. Potem promował również inne projekty, m.in. „W głębi lasu”, „Sexify”, „Dawid i elfy”, „Jak pokochałam gangstera”, „W lesie dziś nie zaśnie nikt 2”.

Ciekawie zapowiadają się propozycje kolejnych, nowych filmów. Przede wszystkim w tym roku ma trafić do widzów dawno zapowiadany „Broad Peak” Leszka Dawida. To dramatyczna historia Macieja Berbeki – malarza, ratownika TOPR i himalaisty, zdobywcy pięciu ośmiotysięczników, który zaginął w śnieżnych otchłaniach podczas zdobywania Broad Peak w 2013 r. W roli głównej występuje Ireneusz Czop, jego żonę gra Maja Ostaszewska.

Bartosz Kowalski stał się już niemal stałym współpracownikiem Netfliksa. W czasie pandemii jego horror „W lesie dziś nie zaśnie nikt” trafił bezpośrednio do platformy, ubiegły rok przyniósł kontynuację tego filmu, a teraz Netflix zapowiada jesienną premierę „HELLHOLE”. To znów horror, tym razem toczący się w klasztorze. Trafia tam młody milicjant. Udając duchownego, próbuje wyjaśnić okoliczności zniknięcia kilkorga pensjonariuszy. Jednak okazuje się, że z klasztoru nie można się wydostać.

Także na podstawie pomysłu Bartosza Kowalskiego i Mirelli Zaradkiewicz powstał scenariusz filmu katastroficznego „The Hive”. Akcja ma toczyć się w niedalekiej przyszłości w Warszawie, gdzie ludzie walczą o swoje domy mające iść do wyburzenia.

Przewrotne kino akcji „Dzień matki” przygotowuje Mateusz Rakowicz, twórca „Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”. Bohaterka filmu to była agentka NATO do zadań specjalnych. Jej syn, którego przed laty musiała porzucić, zostaje porwany przez gangsterów. Kobieta chce go uratować, ale też wrócić i rozliczyć się z własną przeszłością. W roli głównej zobaczymy Agnieszkę Grochowską.

Z kolei Maciej Musiałowski zagra we „Freestyle”, gdzie zdolny uliczny raper i jego przyjaciel wpadają w kłopoty, kiedy totalną katastrofą okazuje się dla nich transakcja sprzedaży narkotyków. A czarną komedią jest „Noc w przedszkolu”, w której próba do szkolnych jasełek zamienia się w sąd nad niegrzecznym pięciolatkiem. Dla widzów czekających na cieplejsze klimaty, Netflix szykuje filmową adaptację romansu Anny Szczypczyńskiej „Dzisiaj śpisz ze mną”. Z myślą zaś o najmłodszej widowni powstaje ekranizacja kochanej przez pokolenia powieści „Pan Samochodzik i templariusze”.

– Cieszymy się, że możemy dać twórcom przestrzeń na zrealizowanie tak różnych filmowych opowieści. Dzięki otrzymanej wolności twórczej powstają projekty często nowatorskie i odważne – mówi Łukasz Kłuskiewicz, dyrektor ds. filmów w regionie CEE Netfliksa – Są chętnie oglądane w Polsce, niejednokrotnie uzyskują międzynarodowy rozgłos i jest to dla nas powód do dumy. Jesteśmy pewni, że nowe tytuły spotkają się z równie ciepłym przyjęciem.

Netlix przygotowuje też dziewięć polskich seriali. „Detektyw Forst” powstanie na podstawie prozy Remigiusza Mroza (z Borysem Szycem w roli głównej), a „Informacja zwrotna” – na podstawie powieści Jakuba Żulczyka (z Arkadiuszem Jakubikiem). „Gry rodzinne” to serial obyczajowy – historia ślubu studentki medycyny ze znanym chirurgiem plastycznym. „Infamia” będzie opowieścią o młodej Romce, która próbuje odnaleźć siebie, balansując między światem współczesnych nastolatków a wartościami romskimi.

Twórcy „Brokatu” wracają do Polski z lat 70. Z kolei komedią kryminalną jest serial „Pewnego razu na krajowej jedynce”. Podobnie jak „Gang Zielonej Rękawiczki”, gdzie trzy złodziejki ukrywają się w domu spokojnej starości. Inne tytuły to „Dziewczyna i kosmonauta”, tu o serce bohaterki rywalizować będą dwaj piloci F-16. O uczuciach opowie również serial dla młodych widzów „Lovzone”.