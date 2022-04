Podczas oscarowej gali Chris Rock, który zażartował z Jady Pinkett Smith, został niespodziewanie spoliczkowany przez jej męża Willa Smitha. Epizod opisują media na całym świecie. Niektóre poświęcają mu prawie tyle czasu, co wojnie w Ukrainie. Jakby zapominając, że żyjemy w stanie ogólnego zagrożenia, odbiegającym od normy. Przez normę rozumiem też wojny, głód, klimat i wszystko to, co niby zawsze istnieje, ale na ogół daleko od nas– albo w miejscu, albo w czasie. Wojna w Ukrainie jest inna, bo nasze myśli o możliwej zagładzie są bliżej naszej świadomości.