Mike Flanagan należy do najciekawszych twórców współczesnego kina grozy. Niepodrabialny styl czuć było już w jego wczesnych produkcjach, choćby w „Tunelu do piekła" (2011), gdzie w obyczajową historię wplótł postać powracającego po latach męża. Uwikłana w inny związek bohaterka nie wiedziała, jak go przyjąć, tym bardziej że mężczyzna niewiele pamiętał.