Największe zaskoczenie? Amerykanie całkowicie zignorowali zdobywcę Złotej Palmy w Cannes - „Tytan” Julii Ducournau. Niestety, nie dostrzegli też polskiego kandydata – "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego, ale wśród tytułów, które zostały dostrzeżone, znalazła się polska koprodukcja „Lamb”.

Jakie filmy wciąż są w grze?

- „Great Freedom” Sebastiana Maise (Austria) - historia homoseksualisty, który w powojennych Niemczech wciąż trafia do więzienia.

– „Playground” Laury Wander (Belgia) – bohaterka filmu staje w obronie chłopca napastowanego przez kolegów. I obiecuje mu, że nigdy o tym nie powie jego rodzicom.

– „Lunana: A Yak in the Classroom” Pawo Choyning Dorji (Butan) – młody piosenkarz mieszkający w Bhutanie z babcią marzy o wyjeździe do Australii

– „Przeżyć” Jonasa Pohera Rasmussena (Dania)– prawdziwa historia geja, uchodźcy z Afganistanu

– „Przedział nr 6” Juho Kuosmanena – opowieść o bliskości, która w czasie podróży rodzi się między dwiema osobami pochodzącymi z całkowicie innych światów

– „I’m Your Man” Marii Schrader (Niemcy) – młoda kobieta w ramach naukowego eksperymentu decyduje się przeżyć trzy tygodnie z ludzkim robotem stworzonym po to, by zapewnić partnerce szczęście

– „Lamb” Valdimara Johanssona – historia mieszkającej na farmie pary, której życie zmieniają narodziny owieczki: pół zwierzęcia, pół dziecka

– „Bohater” Asghara Farhadiego (Iran) – historia mężczyzny, który chcąc zrobić dobry uczynek, powoli z bohatera zamienia się w człowieka, którego uczciwość zaczynają ludzie podważać. To również film o sile telewizji i mediów społecznościowych

– „To była ręka Boga” Paola Sorrenti (Włochy) – powrót reżysera do lat młodości i tragedii, gdy w jednej chwili stracił oboje rodziców

– „Drive My Car” Ryusuke Hamaguchi (Japonia) – ekranizacja prozy Murakamiego, opowieść o relacji wybitnego reżysera i kobiety, która jest jego kierowcą

– „UI” Blerty Basholli (Kosowo) – opowieść o samotnej kobiecie, która w patriarchalnym społeczeństwie próbuje sama utrzymać swoje dzieci

– „Modlitwa o lepsze dni” Tatiany Huezo (Meksyk) – wojna w małym miasteczku oglądana oczami trzech młodych dziewczyn

– „Najgorszy człowiek na świecie” Joachima Triera (Norwegia) – historia dziewczyny, która musi zweryfikować swoje decyzje podejmowane zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym

– „Plaza Catedral” Abnera Benaima (Panama) – młody aktor, nagrodzony na festiwalu w Guadalaharze przed premierą swojego filmu zostaje zastrzelony

– „Szef roku” Fernanda Leona de Aranoi (Hiszpania) – satyryczne spojrzenie na współczesny biznes z brawurową rolą Javiera Bardema

Ogłoszenie nominacji nastąpi 8 lutego 2022 roku.