Patrick Haughey: Rzeszów to dobra baza dla irlandzkich starań o odbudowę Ukrainy

Mniej więcej 2,5 proc. populacji Republiki Irlandii stanowi polska diaspora. Odgrywa ona istotną rolę w tworzeniu irlandzkiego dobrobytu?

PH: Polacy wnieśli wielki wkład w rozwój Irlandii. Mamy do czynienia z prawdziwym sukcesem integracji. Osoby polskiego pochodzenia nie osiedliły się w jednym mieście czy rejonie, lecz są w całym kraju, dosłownie w każdym miasteczku czy wsi. Są członkami GAA clubs (czyli charakterystycznych dla Irlandii stowarzyszeń sportu amatorskiego i kultury – red.), polskie dzieci uczęszczają do każdej irlandzkiej szkoły, jest dużo polskich sklepów – krótko mówiąc, Polacy są w pełni zintegrowani w irlandzkim społeczeństwie i bardzo przez nie doceniani. Mam nadzieję, że dla nich samych także jest to zdecydowanie pozytywne doświadczenie.

Tonia Spollen Behrens (TSB): Patrząc od strony ekonomicznej, z ok. 125-tysięcznej polskiej społeczności w Irlandii wywodzą się liczne MŚP, stanowiące kręgosłup irlandzkiej gospodarki. Działa u nas bardzo wielu polskich przedsiębiorców oraz polskich pracowników firm irlandzkich, a co do tych drugich, to część z nich stanowi grupę tych, którzy po pewnym czasie są wysyłani do Polski jako przedstawiciele irlandzkiego biznesu, by tam go reprezentować i rozwijać, co także pokazuje, jak wysoko są cenieni. Wasz kraj jest dla nas najważniejszym rynkiem w Europie Centralnej i Wschodniej, a do rozwoju świetnych irlandzko-polskich relacji gospodarczych dodatkowo przyczynia się po prostu przyjaźń pomiędzy naszymi narodami.

A jak liczna jest społeczność irlandzka w Polsce i jakie jest jej znaczenie dla wspólnego biznesu i handlu?

PH: Jest ona dużo mniejsza niż polska w Irlandii, podając szacunkowo liczy kilka do kilkunastu tysięcy osób. Co ciekawe, w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba irlandzkich studentów na polskich uczelniach, a główne kierunki wybierane przez nich to weterynaria i medycyna. Dodam, że mamy w Polsce trzy drużyny futbolu gaelickiego – w Warszawie, Wrocławiu i Bydgoszczy.

TSB: Jako Enterprise Ireland oceniamy, że na polskim rynku działa aktualnie co najmniej ok. 260 irlandzkich firm, przy czym nie mam na myśli wszystkich, ale tylko te, z którymi współpracujemy. To przekłada się na ok. 470 mln euro rocznie w eksporcie z Irlandii do Polski, co dla tak małego kraju jak nasz, jest naprawdę znaczącą wartością. Odnośnie osób zatrudnianych w Polsce przez irlandzkie przedsiębiorstwa, według naszych wyliczeń ta grupa liczy ok. 12 tys. ludzi. Do największych z nich należy producent opakowań Smurfit Kappa, grupa CRH produkująca materiały budowlane, wytwarzająca ścienne i dachowe płyty warstwowe firma Kingspan, mający irlandzkie korzenie Primark sprzedający odzież, artykuły do domu i kosmetyki oraz PM Group zajmująca się zaawansowanymi technologicznie projektami. No i oczywiście potężna irlandzka, ale i ogólnoeuropejska linia lotnicza Ryanair.

Ubiegły rok przyniósł 7-procentowy wzrost w polsko-irlandzkiej wymianie handlowej w porównaniu do 2022 r. Czy są już dostępne szacunki wskazujące na to, jak przedstawia się sytuacja w kończącym się roku?

PH: Każdy kraj podchodzi do obliczania wartości swojego handlu w nieco odmienny sposób. Według irlandzkiej kalkulacji nasza wzajemna wymiana handlowa z Polską za 2022 rok osiągnęła poziom aż 7,4 mld euro, a wzrost zaobserwowany od tamtej pory wyniósł nawet 15-20 proc. Dlatego wstępne podsumowanie 2024 roku, które powinno być dostępne za kilka tygodni, zapewne pokaże, że tendencja wzrostowa jest wyraźna i trwała.

TSB: Mam podobne przewidywania. Przez ostatnie 3 lata, które spędziłam w Polsce trendy są bardzo pozytywne, a stabilna i otwarta gospodarka tego kraju przyciąga coraz więcej irlandzkich przedsiębiorstw. Wszyscy mają świetne doświadczenia z pracy tutaj. Cechą charakterystyczną Polski jest łatwość tworzenia głębokich i pełnych wzajemnej lojalności relacji pomiędzy firmami a ich dostawcami i dystrybutorami. Choć coroczne przyrosty wartości wymiany handlowej mogą nie być zawsze tak spektakularne jak ostatnio, to na pewno można liczyć na niezmienne poczucie stabilności.