Uzbekistan coraz bliżej Światowej Organizacji Handlu

Według prognoz MFW, gospodarka Uzbekistanu wzrośnie w 2024 r. o ok. 5.5 proc., głównie za sprawą zwiększenia inwestycji i wprowadzanych reform liberalizujących rynek. W ramach strategii “Uzbekistan-2030”, władze planują zwiększyć obecny PKB z poziomu 91 mld dolarów do 160 mld USD i przyciągnąć inwestycje z ponad tysiąca firm technologicznych. Dzięki tym przedsiębiorstwom Uzbekistan chce zdywersyfikować strukturę eksportu. Bank Światowy ocenia, że przystąpienia do WTO przyniesie dodatkowy wzrost PKB w tym państwie Azji Środkowej o ok. 17 proc. w ciągu następnych kilku lat.

Taszkient wyraźnie stawia na rozwój branży IT. W 2023 r. wartość tego rodzaju usług wyniosła w Uzbekistanie 344 mln USD. Wedle planów do 2030 r. ma ona wzrosnąć do 5 mld USD, tworząc przy tym 300 tys. dodatkowych miejsc pracy. W tym celu planowane są kolejne zmiany legislacyjne umożliwiające dostęp do rynku usług kapitałowi prywatnemu i zagranicznemu. Na ich wprowadzeniu skorzystać powinna sieć parków technologicznych, z główną siedzibą w Taszkiencie. Obecnie tylko tam działa ponad 1800 przedsiębiorstw, zatrudniających ok. 22 tys. osób.

Jakie są korzyści przystąpienia do WTO?

Państwa aktywnie reformujące swe gospodarki w trakcie procesu akcesyjnego do WTO, po przystąpieniu rosną szybciej o ok. 1,5 proc. niż pozostałe. Bank Centralny Uzbekistanu przewiduje, że wzrost gospodarczy na lata 2025-2027 utrzyma się w przedziale 5-7 proc. rocznie, a inflacja ustabilizuje się na poziomie 5-8 proc. Zwrot Uzbekistanu w kierunku bardziej otwartej gospodarki zdaje się być ewidentny i długotrwały.

Taszkient odwraca się przy tym od zdominowanej przez Moskwę Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG), w której Uzbekistan posiada status obserwatora. EUG odpowiada obecnie, według Uzbeckiego Urzędu Statystycznego, za ok. 25 proc. łącznej wymiany handlowej państwa. Obserwowane jest zacieśnianie relacji handlowych z państwami Unii Europejskiej i Koreą Południową.

Współpraca polsko-uzbecka

Trend liberalizujący rynek i zwrot ku Zachodowi mogą być korzystne także dla polskich przedsiębiorców, którzy dodatkowo dzięki ruchowi bezwizowemu mogą łatwiej nawiązywać współpracę w Uzbekistanie, szczególnie w sektorze e-commerce, finansowym i turystycznym.