Inwestorem jest turecka firma z sektora energii odnawialnej Kalyon Enerji. - Jesteśmy dumni, że jesteśmy siłą napędową przejścia Turcji na czystą energię. W 2023 roku uruchomiliśmy elektrownię fotowoltaiczną Karapınar, która jest największą elektrownią tego typu w Turcji i Europie, generującą 11 proc. energii solarnej wytwarzanej w Turcji. Jest to druga transakcja Kalyon Enerji z UK Export Finance (UKEF) i GE Vernova, dotycząca drugiego co do wielkości projektu solarnego w Turcji do tej pory. Dzięki naszym partnerom biznesowym, inwestując w projekty energii odnawialnej nie tylko dostarczamy zrównoważone rozwiązania energetyczne, ale także tworzymy miejsca pracy i przyczyniamy się do niezależności energetycznej Turcji przy użyciu odnawialnych źródeł energii – mówi dr Murtaza Ata, prezes zarządu Kalyon Enerji.

Reklama

Po uruchomieniu farma będzie miała potencjał zasilania energią odnawialną ponad 65 tys. gospodarstw domowych, tworząc jednocześnie nowe możliwości biznesowe dla polskich firm w Turcji oraz wspierając brytyjskie miejsca pracy w łańcuchu dostaw sektora energii odnawialnej.

Kto wyłoży pieniądze?

Finansowanie w wysokości 249 mln euro na projekt Kalyon’ Enerji zostanie zorganizowane i pozyskane za pośrednictwem Standard Chartered Bank, działającego jako główny organizator i kredytodawca. Finansowanie jest gwarantowane w 100 proc. przez UK Export Finance (UKEF).