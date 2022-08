Gdzie było źródło zanieczyszczenia Odry? WIOŚ odpowiada senatorowi

W odpowiedzi na pytania senatora KO Krzysztofa Brejzy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował o badaniach próbek z Odry i odniósł się do kwestii, czy do zanieczyszczenia rzeki mogło dojść na Dolnym Śląsku.