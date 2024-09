Oskar Picht dziś w Google Doodle. Kim był i z czego zasłynął?

Od czasu do czasu logo na stronie głównej Google wygląda nieco inaczej niż zwykle. To tzw. Google Doodle, poświęcone konkretnemu wydarzeniu lub osobie. 23 września zobaczyć możemy nietypową maszynę do pisania i alfabet Braille'a, nawiązujące do Oskara Pichta.

Oskar Picht bohaterem Google Doodle 23 września 2024 roku

Google Doodle poświęcony jest dziś Oskarowi Pichtowi – wynalazcy maszyny do pisania dla osób niewidomych. 23 września 1907 roku Oskar Picht, za swoje osiągnięcia, otrzymał złoty medal na Międzynarodowej Wystawie Maszyn do Pisania w Wenecji. Autorką dzisiejszego Doodle jest niemiecka artystka Ute Dietz. Tworząc go skupiła się na maszynie do pisania dla osób niewidomych oraz podkreśliła niektóre atrybuty Oskara Pichta jako nauczyciela i wynalazcy.

Oskar Picht: Życiorys

Oskar Picht urodził się 27 maja 1871 roku w Pasewalku w Niemczech. Był synem Wilhelma i Hermine. Jego ojciec był piekarzem. Oskar skończył szkołę miejską w Pasewalku oraz Wyższą Szkołę dla Chłopców. W latach 1886-1891 kształcił się w seminarium nauczycielskim w dzisiejszych Policach (Pölitz), po czym pracował jako nauczyciel.

Następnie w latach 1897-1899 w państwowym ośrodku dla osób niewidomych w Berlin-Steglitz zdobywał wiedzę niezbędną, aby zostać nauczycielem osób niewidomych. Po zakończeniu kształcenia pracował jeszcze przez kilka lat w tym ośrodku.

W 1902 roku Picht ożenił się z Margarete Charlotte Conrad. Małżonkowie doczekali się trójki dzieci.