Właściciel Rolling Stone pozywa Google. AI zabiera czytelników mediom

Właściciel Rolling Stone, Billboard i Variety pozwał Google, oskarżając technologicznego giganta o to, że jego streszczenia tworzone przez sztuczną inteligencję wykorzystują artykuły bez zgody i zmniejszają ruch na stronach internetowych wydawnictwa.

Publikacja: 14.09.2025 09:39

Właściciel Rolling Stone pozywa Google. AI zabiera czytelników mediom

Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Urszula Lesman

Pozew złożony przez Penske Media w sądzie federalnym w Waszyngtonie to pierwszy przypadek, gdy duży amerykański wydawca pozywa Google w związku ze streszczeniami tworzonymi przez AI, które obecnie pojawiają się na górze wyników wyszukiwania.

Organizacje medialne od miesięcy twierdzą, że nowe funkcje – w tym „AI Overviews” Google – odbierają ruch ich stronom, uderzając w przychody z reklam i subskrypcji.

Google nie chce płacić wydawcom za treści

Penske, rodzinny konglomerat medialny kierowany przez Jaya Penske, którego treści przyciągają miesięcznie 120 mln odwiedzających online, stwierdził, że Google uwzględnia strony wydawców w wynikach wyszukiwania tylko wtedy, gdy może również wykorzystać ich artykuły w streszczeniach AI.

Bez tego „lewara” Google musiałby płacić wydawcom za prawo do ponownej publikacji ich treści lub używania ich do trenowania swoich systemów AI – napisano w pozwie. Penske Media zarzuca Google, że mógł narzucać takie warunki dzięki dominacji na rynku wyszukiwarek internetowych, wskazując na orzeczenie sądu federalnego z ubiegłego roku, które stwierdziło, że technologiczny gigant kontroluje blisko 90 procent rynku wyszukiwarek w USA.

„Mamy obowiązek proaktywnie walczyć o przyszłość mediów cyfrowych i zachować ich integralność – a to wszystko jest zagrożone przez obecne działania Google” – powiedział Penske.

W pozwie podano, że około 20 procent wyszukiwań Google, które prowadzą do stron Penske, wyświetla obecnie AI Overviews, a udział ten ma rosnąć. Dodano też, że przychody z afiliacji spadły o ponad jedną trzecią w stosunku do szczytu do końca 2024 roku wraz ze zmniejszeniem ruchu z wyszukiwarek.

Google broni się przed zarzutami Penske Media

Odpowiadając na pozew Penske, Google stwierdził, że AI Overviews pomaga użytkownikom i kieruje ruch do większej liczby stron internetowych.

„Dzięki AI Overviews ludzie uważają wyszukiwarkę za bardziej pomocną i częściej z niej korzystają, co tworzy nowe możliwości odkrywania treści. Będziemy bronić się przed tymi bezpodstawnymi zarzutami” – powiedział rzecznik Google, Jose Castaneda.

Na początku miesiąca firma odniosła rzadkie zwycięstwo w sprawie antymonopolowej, gdy sąd orzekł, że nie będzie musiała sprzedawać przeglądarki Chrome. Decyzja ta rozczarowała część wydawców i organizacji branżowych, w tym News/Media Alliance, która stwierdziła, że wydawcy zostali pozbawieni możliwości rezygnacji z AI Overviews.

Media Technologie Firmy Google AI

