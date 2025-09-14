Pozew złożony przez Penske Media w sądzie federalnym w Waszyngtonie to pierwszy przypadek, gdy duży amerykański wydawca pozywa Google w związku ze streszczeniami tworzonymi przez AI, które obecnie pojawiają się na górze wyników wyszukiwania.

Organizacje medialne od miesięcy twierdzą, że nowe funkcje – w tym „AI Overviews” Google – odbierają ruch ich stronom, uderzając w przychody z reklam i subskrypcji.

Google nie chce płacić wydawcom za treści

Penske, rodzinny konglomerat medialny kierowany przez Jaya Penske, którego treści przyciągają miesięcznie 120 mln odwiedzających online, stwierdził, że Google uwzględnia strony wydawców w wynikach wyszukiwania tylko wtedy, gdy może również wykorzystać ich artykuły w streszczeniach AI.