Aktualizacja: 14.09.2025 10:26 Publikacja: 14.09.2025 09:39
Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
Pozew złożony przez Penske Media w sądzie federalnym w Waszyngtonie to pierwszy przypadek, gdy duży amerykański wydawca pozywa Google w związku ze streszczeniami tworzonymi przez AI, które obecnie pojawiają się na górze wyników wyszukiwania.
Czytaj więcej
To musiało się tak skończyć – w wyszukiwaniach i odpowiedziach chatbotów pojawią się sponsorowane...
Organizacje medialne od miesięcy twierdzą, że nowe funkcje – w tym „AI Overviews” Google – odbierają ruch ich stronom, uderzając w przychody z reklam i subskrypcji.
Penske, rodzinny konglomerat medialny kierowany przez Jaya Penske, którego treści przyciągają miesięcznie 120 mln odwiedzających online, stwierdził, że Google uwzględnia strony wydawców w wynikach wyszukiwania tylko wtedy, gdy może również wykorzystać ich artykuły w streszczeniach AI.
Czytaj więcej
Rynek wyszukiwania jest otwarty i daje możliwości tak konsumentom, jak i firmom. Niestety decyzje...
Bez tego „lewara” Google musiałby płacić wydawcom za prawo do ponownej publikacji ich treści lub używania ich do trenowania swoich systemów AI – napisano w pozwie. Penske Media zarzuca Google, że mógł narzucać takie warunki dzięki dominacji na rynku wyszukiwarek internetowych, wskazując na orzeczenie sądu federalnego z ubiegłego roku, które stwierdziło, że technologiczny gigant kontroluje blisko 90 procent rynku wyszukiwarek w USA.
„Mamy obowiązek proaktywnie walczyć o przyszłość mediów cyfrowych i zachować ich integralność – a to wszystko jest zagrożone przez obecne działania Google” – powiedział Penske.
Czytaj więcej
Unia Europejska nałożyła na Google karę w wysokości 2,95 miliarda euro za faworyzowanie własnych...
W pozwie podano, że około 20 procent wyszukiwań Google, które prowadzą do stron Penske, wyświetla obecnie AI Overviews, a udział ten ma rosnąć. Dodano też, że przychody z afiliacji spadły o ponad jedną trzecią w stosunku do szczytu do końca 2024 roku wraz ze zmniejszeniem ruchu z wyszukiwarek.
Odpowiadając na pozew Penske, Google stwierdził, że AI Overviews pomaga użytkownikom i kieruje ruch do większej liczby stron internetowych.
„Dzięki AI Overviews ludzie uważają wyszukiwarkę za bardziej pomocną i częściej z niej korzystają, co tworzy nowe możliwości odkrywania treści. Będziemy bronić się przed tymi bezpodstawnymi zarzutami” – powiedział rzecznik Google, Jose Castaneda.
Czytaj więcej
Chatboty ze sztuczną inteligencją zmieniają sposób wydobywania informacji z internetu. Zachwiały...
Na początku miesiąca firma odniosła rzadkie zwycięstwo w sprawie antymonopolowej, gdy sąd orzekł, że nie będzie musiała sprzedawać przeglądarki Chrome. Decyzja ta rozczarowała część wydawców i organizacji branżowych, w tym News/Media Alliance, która stwierdziła, że wydawcy zostali pozbawieni możliwości rezygnacji z AI Overviews.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Pozew złożony przez Penske Media w sądzie federalnym w Waszyngtonie to pierwszy przypadek, gdy duży amerykański wydawca pozywa Google w związku ze streszczeniami tworzonymi przez AI, które obecnie pojawiają się na górze wyników wyszukiwania.
Organizacje medialne od miesięcy twierdzą, że nowe funkcje – w tym „AI Overviews” Google – odbierają ruch ich stronom, uderzając w przychody z reklam i subskrypcji.
Rodzina Ellisonów poszła na ustępstwa w sporze z prezydentem i dostała zgodę na dużą fuzję. Teraz ma chrapkę na...
Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że ma już chętnych nabywców na TikToka i mógłby dalej przedłużyć...
W piątek 8 sierpnia zakończyło się trwające od 6 maja i kilka razy przedłużane nadzwyczajne walne zgromadzenie w...
Z okazji 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego redakcje dziennika „Rzeczpospolita” oraz serwisu zyciewars...
Telewizji Polskiej szkodzi polityczny impas. Byli szefowie TVP, w rozmowie z „Rzeczpospolitą" wskazują, co może...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas