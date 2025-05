Wyszukiwarka Google już nie taka popularna. Co zrobi gigant?

Brad Lightcap, członek zarządu OpenAI odpowiedzialny za działalność operacyjną firmy, podał w tym roku, że z Chatu GPT korzysta tygodniowo 400 mln użytkowników. Plany OpenAI mówią o miliardzie do końca tego roku, a to by oznaczało, że już wkrótce – po zaledwie trzech latach od udostępnienia bezpłatnej wersji rozwiązania – ponad jedna dziesiąta ludzkości będzie używać tego mechanizmu pozyskiwania wiedzy, którą użytkownicy zasilają internet.

Przeglądy od AI problemem dla reklamodawców

W odpowiedzi na ruch OpenAI i Microsoftu Google zaprzągł do działania swojego chatbota – Gemini. Od marca tego roku także w Polsce, gdy korzystamy z tej wyszukiwarki, najpierw dostajemy odpowiedzi właśnie od Gemini – tzw. Przegląd od AI. Obok wyświetlane są źródła, z których skorzystał, by przygotować odpowiedź na zadane pytanie.

Dla użytkowników narzędzie może być pomocne, ale jest problemem dla klientów Google’a: nawet jeśli wykupią u Google’a reklamy w wyszukiwarce za duże pieniądze, ich linki pojawiają się w drugiej kolejności, za odpowiedziami Gemini – wskazuje Sadowski. Do pewnego stopnia jest to także problem samego Big Techu, który otrzymuje wynagrodzenie, gdy użytkownicy klikną w reklamy.

Dziennik „Wall Street Journal” przewiduje, że pozycję Google’a na rynku reklamy internetowej podgryzać będą coraz silniej kolejni konkurenci. Chodzi m.in. o start-up Perplexity, wsparty przez Jeffa Bezosa (numer dwa po Chat GPT wśród chatbotów), czy platformę TikTok, która zaczęła sprzedaż reklam w wyszukiwarce w aplikacji. Rozproszenie internautów szukających informacji oznacza spadek liczby klików, a ten – spadek przychodów z reklam. Prognoza eMarketer na 2025 r. mówiła, że w Stanach Zjednoczonych udział wyszukiwarki Google w rynku reklamy spadnie w br. poniżej 50 proc.

Reklama już w chatbotach

Eksperci z Publicis Group, jednej z największych grup mediowych, zapewniają, że wpływy Google’a z reklamy internetowej w Polsce nadal rosną. Jednak dane z raportu IAB AdEx (przygotowują go organizacja zrzeszająca podmioty rynku internetowego IAB oraz firma doradcza PwC) wskazują, że po trzech kwartałach 2024 r. reklama internetowa w wyszukiwarkach miała w Polsce mniejszy udział niż w analogicznym okresie 2023 r. (choć spadł on na razie nieznacznie, bo o 0,6 pkt proc., z 31,3 proc. do 30,7 proc.).

BigTech będzie się bronić. – Google za chwilę wprowadzi reklamy w przeglądach od AI (ang. overwievs) i będzie eksperymentować, jak jednocześnie zachować wysoką klikalność reklam – uważa Michał Sadowski.