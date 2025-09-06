Komisja Europejska stwierdziła, że Google, nadużywając swojej pozycji rynkowej, faworyzował własne usługi reklamowe kosztem konkurentów i wydawców internetowych. Chodzi o reklamy wyświetlane na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych. Zdaniem KE firma, która oferuje szereg usług technologii reklamowych pośrednicząc między reklamodawcami a wydawcami, stosowała praktyki mające na celu zapewnienie przewagi konkurencyjnej swojej technologii AdX.

Trump: Amerykańscy podatnicy nie będą tego tolerować!

Komisja wszczęła dochodzenie w sprawie Google po skardze Europejskiej Rady Wydawców. Mimo gróźb odwetowych ze strony prezydenta USA, Donalda Trumpa, Bruksela podjęła decyzję o ograniczeniu działań firmy.

Prezydent USA ostro zareagował na decyzję UE. "To bardzo niesprawiedliwe, a amerykańscy podatnicy nie będą tego tolerować!" – napisał prezydent na swoim profilu w serwisie Truth Social. Zagroził także wszczęciem szerszego dochodzenia handlowego przeciwko Wspólnocie.

Post pojawił się także dzień po tym, jak Trump gościł na kolacji w Białym Domu grupę czołowych szefów firm technologicznych, którzy bardzo chwalili prezydenta.