W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Administracja Donalda Trumpa wzywa europejskich sojuszników do natychmiastowego ograniczenia zakupów rosyjskiej ropy. Jak podaje Reuters, w rozmowie z przywódcami państw tzw. Koalicji chętnych Trump ostrzegł, że dalsze transakcje z Moskwą finansują wojnę w Ukrainie. Waszyngton chce także, aby presję ekonomiczną odczuły Chiny, które pozostają jednym z największych odbiorców rosyjskiej ropy. Scot Bessent, były doradca ekonomiczny, wskazuje, że pełne wdrożenie sankcji wtórnych wobec państw handlujących z Rosją mogłoby doprowadzić do załamania rosyjskiej gospodarki i zmusić Kreml do rozmów. Jednak dla Europy propozycja konfrontacji z Chinami niesie ogromne ryzyko.

Koszty braku zaufania w polskim biznesie

Według raportu „Kapitał społeczny i zaufanie w polskim biznesie 2025” brak zaufania między przedsiębiorcami kosztuje gospodarkę ponad 970 mld zł. To efekt utraconych szans inwestycyjnych i innowacyjnych. Eksperci zwracają uwagę, że nieufność pogłębiają: dezinformacja, starzenie się społeczeństwa oraz niewydolne instytucje państwa. Andrzej Sadowski z Centrum im. Adama Smitha podkreśla, że szybkie i sprawne rozstrzygnięcia sądowe są fundamentem zaufania w biznesie.

Chińskie ministerstwo handlu poinformowało o wprowadzeniu ceł w wysokości ponad 62 proc. na importowaną z UE wieprzowinę. Część producentów z Hiszpanii, Danii i Holandii zostanie objęta niższymi stawkami, od 15 do 32 proc. Decyzja wejdzie w życie 10 września. Polscy hodowcy mogą odetchnąć, bo eksport do Chin jest marginalny, jednak zwiększona podaż mięsa na rynku europejskim może pogorszyć sytuację branży w UE.

Unijni regulatorzy nałożyli na Google karę w wysokości 3 mld euro za faworyzowanie własnych usług reklamowych. Bruksela zarzuca amerykańskiemu gigantowi „praktyki samouprzywilejowania”, które ograniczają konkurencję na rynku reklamy cyfrowej. To już czwarta kara finansowa, jaką otrzymał Google w UE. Firma będzie musiała zmienić swoje procedury, aby uniknąć kolejnych sankcji.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych z Polski i świata.