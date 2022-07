- Wiedzieli, co brali - powiedział wiceszef resortu edukacji Tomasz Rzymkowski, odnosząc się w Radiu Zet do zarobków nauczycieli. Dodał, że zna takich, którzy - tak jak on - zarabiają 11 tys. zł miesięcznie. Wiceminister ocenił, że "przepraszać za to, że nauczyciele zarabiają mniej, a mogli więcej" powinni szefowie central związkowych.