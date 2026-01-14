Oto najlepsze licea i technika w Polsce. Wyniki rankingu Perspektywy 2026

Aktualizacja: 14.01.2026 09:14 Publikacja: 14.01.2026 08:22
XIII Liceum Ogólnokształcące ze Szczecina uplasowało się na trzecim miejscu wśród najlepszych liceów w Polsce
Jak podają Perspektywy, przeanalizowano wyniki 1411 liceów ogólnokształcących (spośród 2249) i 1160 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu (szkoły, w których maturę w maju 2025 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z egzaminów obowiązkowych z języka polskiego i matematyki były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej).
Kryteria oceny liceów były takie same, jak w ubiegłych latach. Pod uwagę brano wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.
W stosunku do lat poprzednich zmieniły się natomiast kryteria Rankingu Techników 2026 - zwiększono o 5 procent wagę kryterium „egzaminy zawodowe” kosztem wagi „wyniki matury z przedmiotów dodatkowych”. Zatem kryteria w tym zestawieniu to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (25%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (35%).
Nowością w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2026 jest wprowadzenie (wzorem innych rankingów Perspektyw) miejsc ex aequo dla szkół, których wynik dzieli maksymalnie 0,5 punktu.
Perspektywy przygotowały również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi obejmują łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce.
- Wszystkie rankingi Perspektyw oparte są na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (bazy SIO, CKE, dane komitetów głównych olimpiad przedmiotowych). W przypadku Rankingu Liceów i Techników są to wyniki egzaminów zewnętrznych (maturalne, zawodowe) i sukcesy w olimpiadach, szukamy jednak także nowych danych, które przystawałyby do wypracowanej przez lata metodologii rankingu - mówi Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press, twórca polskich rankingów edukacyjnych i kierownik Rankingu Liceów i Techników. - Od kilkudziesięciu lat z satysfakcją pokazujemy szkoły, w których warto się uczyć. I nie chodzi tylko o najlepszych, honorowanych podczas gali rankingu. Z publikowanych przez nas tabel można odczytać znacznie więcej: która szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, która spada, a która wspina się coraz wyżej.
Głównymi adresatami Rankingu są ósmoklasiści i rodzice uczniów, którzy muszą podjąć decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki kształcenia. Ranking Perspektyw stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Informacje o szkołach pogrupowane są w pięć rankingów, w tym dwa główne: Ranking Liceów Ogólnokształcących 2026 i Ranking Techników 2026 oraz trzy rankingi dodatkowe: Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2026, Ranking Maturalny Techników 2026 oraz Ranking Szkół Olimpijskich 2026.
- Wobec współczesnych wyzwań rośnie rola i wartość dobrej szkoły - podkreśla prof. Ryszard Koziołek, przewodniczący Kapituły Rankingu, rektor Uniwersytetu Śląskiego. - Nie tylko tej, gdzie uczniowie uzyskują najlepsze wyniki. Każdej. Ponieważ szkoła stanowi obietnicę, że wspólne zdobywanie wiedzy i dzielenie się nią jest najlepszą drogą do mądrego kierowania swoim życiem poprzez rozumienie i sprawczy wpływ na świat, w którym razem żyjemy.
Niżej publikujemy bardzo skrócone wyniki dwóch głównych klasyfikacji. Pełna wersja rankingu (1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników), ranking maturalny, rankingi wojewódzkie i ranking warszawski – dostępne są na stronie Perspektywy.pl.
Ranking liceów ogólnokształcących: https://licea.perspektywy.pl/rankingi/ranking-glowny-liceow/
Ranking techników: https://technika.perspektywy.pl/
(w nawiasie miejsce sprzed roku)
1. XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (1)
2. V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (2)
3. XIII LO w Szczecinie (3)
4. ex aequo:
III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (5)
XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie (7)
6. ex aequo:
Uniwersyteckie LO w Toruniu (6)
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie (4)
8. Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu (11)
9. ex eaquo:
VIII LO im. Władysława IV w Warszawie (10)
V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie (20)
11. ex eaquo:
II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie (15)
2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie (9)
13. ex eaquo:
Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi (14)
LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie (32)
LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" w Warszawie (13)
(w nawiasie miejsce sprzed roku)
1. ex eaquo:
Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie (2)
Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego w Warszawie (3)
3. Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie (7)
4. Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (1)
5. ex eaquo:
Technikum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze (6)
Technikum nr 7 im. gen. Józefa Kustronia w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu (4)
Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie (5)
8. Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy (10)
9. Technikum nr I im. Waldemara Gostomczyka w Ostrowie Wielkopolskim (8)
10. ex eaquo:
Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie (18)
Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku w Warszawie (12)
