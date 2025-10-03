- W przeprowadzanych przez nas wywiadach młodzi ludzie sami przyznawali, że ich nawyki żywieniowe nie są najlepsze, często sięgają po fast-foody, a bywa, że po prostu żywi ich Żabka. Podkreślali, że wspólne jedzenie w stołówkach pomaga im też w socjalizacji, nawiązywaniu relacji rówieśniczych. Takie rozwiązanie pomogłoby też rodzicom, którzy często pracują do późna – tak pomysł posłów komentuje Dominik Kuc z zarządu Fundacji GrowSPACE.

Obowiązek zapewnienia wszystkim podstawówkowiczom bezpłatnego, ciepłego posiłku koło poselskie Razem zapisało w projekcie nowelizacji prawa oświatowego, który trafił już do Sejmu. Zdaniem wnioskodawców zobligowanie placówek do zapewnienia płatnych obiadów nie rozwiązało problemów uboższych rodzin, zaś możliwe zwolnienie ich z opłat prowadzi do napiętnowania samych uczniów, postrzeganych przez rówieśników jako „gorsi” (tego obawiają się też rodzice).

Według wnioskodawców „korzystanie z bezpłatnych posiłków nierzadko prowadzi do stygmatyzacji uczniów, gdy informacja o tym fakcie staje się znana ich rówieśnikom, co sprzyja powstawaniu negatywnych zachowań i traktowaniu ulgi jako oznaki niższego statusu społecznego”. Poza tym, zdaniem posłów, przepisy są skonstruowane tak, że ostatecznie nie wiadomo, komu ulga ta rzeczywiście przysługuje.

Fundacja GrowSPACE upomina się o uczniów na dietach innych niż ta „tradycyjna”

Podobnych zmian domaga się również Fundacja GrowSPACE, która kontynuuje zbieranie podpisów pod własnym obywatelskim projektem ustawy. – Przygotowując go, przeprowadziliśmy wśród uczniów i uczennic polskich szkół podstawowych badania – jakościowe i ilościowe. Widzimy problem stygmatyzacji tych, którzy korzystają z dofinansowania obiadów, bo są oni postrzegani jako ci o niższym statusie materialnym; choć trzeba pamiętać, że fatalne nawyki żywieniowe funkcjonują również w zamożnych rodzinach – potwierdza Dominik Kuc.