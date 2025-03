Minister Edukacji Barbara Nowacka podpisała projekty rozporządzeń, zakładające rozszerzenie podstawy programowej o o dwa przedmioty: edukację obywatelską i edukację zdrowotną. Nauczanie ich w polskich szkołach rozpocznie się z dniem 1 września 2025 roku. W których szkołach wdrożone zostaną nowe przedmioty i jaki będzie ich zakres?

Edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska. Co zakładają nowe przedmioty Barbary Nowackiej?

Zajęcia z przedmiotu edukacja zdrowotna odbywać będą się w wymiarze 1 godziny tygodniowo – udział w przedmiocie nie będzie dla uczniów obowiązkowy.

Edukacja zdrowotna wprowadzona zostanie w szkołach podstawowych dla klas IV-VIII oraz w szkołach ponadpodstawowych. Jej głównym celem ma być „kształtowanie kompetencji uczniów związanych z całożyciową dbałością o zdrowie oraz budowanie potencjału zdrowotnego własnego i otoczenia”. Obejmie 11 działów tematycznych, tj. wartości i postawy, zdrowie fizyczne, aktywność fizyczna, odżywianie, zdrowie psychiczne, zdrowie społeczne, dojrzewanie (tylko w szkołach podstawowych), zdrowie seksualne, zdrowie środowiskowe, internet i profilaktyka uzależnień oraz system ochrony zdrowia (tylko w szkołach ponadpodstawowych). Zasady organizacji przedmiotu mają być analogiczne do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

Uprawnienia do nauczania przedmiotu edukacja zdrowotna mieć będą nauczyciele, którzy skończą studia podyplomowe z edukacji zdrowotnej (darmowe, trwające 3 miesiące), a także – bez konieczności realizowania dodatkowych studiów – nauczyciele biologii, przyrody, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie i nauczyciele psycholodzy, a także osoby które skończyły studia w zakresie zdrowia publicznego albo przygotowujące do wykonywania zawodów: lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty lub ratownika medycznego, i posiadają przy tym przygotowanie pedagogiczne. Zajęcia prowadzić będzie mógł także zespół dwóch lub więcej nauczycieli jednocześnie.