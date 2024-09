Matura 2024. CKE podała ostateczne, ogólnopolskie wyniki

Przedstawione we wtorek przez Centralna Komisję Egzaminacyjną wyniki uwzględniają maturzystów zdających egzaminy w sesji głównej majowej, dodatkowej czerwcowej oraz poprawkowej w sierpniu.

Reklama

Matura 2024 – ostateczne wyniki

Jak podała Polska Agencja Prasowa, według ostatecznych danych, egzamin pisemny z j. polskiego zdało 96,1 proc. tegorocznych absolwentów, egzamin pisemny z matematyki – 91,4 proc., a egzamin pisemny z najczęściej wybieranego języka obcego, czyli angielskiego – 96,4 proc. Egzamin ustny z polskiego zdało 98,8 proc. tegorocznych absolwentów, a ustny z angielskiego – 98,4 proc.

Matura 2024 – ostatnia z pakietem ułatwień

W tegorocznych egzaminach maturalnych wzięło udział 245 966 zdających z Polski oraz 229 uczniów z Ukrainy. Według informacji podanych przez CKE w lipcu, egzamin dojrzałości zdało 84,1 proc. maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu w terminie głównym (w maju 2024 r.). Wśród pozostałych zdających w maju 10,4 proc. nie zaliczyło tylko jednego przedmiotu, co dało im prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu, a 5,5 proc. musi czekać na kolejną szansę do maja 2025 r.

Przypomnijmy, że w 2023 roku maturę zdało 84,4 proc. absolwentów szkół średnich, 11,3 proc. miało prawo do poprawki, a nie zdało egzaminu 4,3 proc.

Tegoroczny egzamin maturalny był ostatnim podczas którego obowiązywał pakiet ułatwień, czyli wymagań egzaminacyjnych wprowadzonych przez MEN po okresie pandemii COVID-19.