Polskie uczelnie wśród najlepszych na świecie. Jest nowa lista Szanghajska

Najlepszą uczelnią świata po raz 22. został ogłoszony amerykański Harvard, który wyprzedził dwie inne uczelnie z USA: Stanford (2) oraz Massachusetts Institute of Technology (3).

Pierwszą 10. podobnie jak w poprzednich latach, zdominowały wielkie amerykańskie uniwersytety: University of California, Berkeley (5), Princeton University (7), California Institute of Technology (8), Columbia University (8) i University of Chicago (10). Pozostałe dwa miejsca z pierwszej dziesiątki należą do brytyjskich uniwersytetów: Cambridge (4) i Oxford (6).

W tym roku pierwszą na liście uczelnią spoza anglojęzycznego kręgu jest francuski Paris-Saclay University na miejscu 12.

Lista Szanghajska – jak w 2024 roku wypadły uczelnie z Polski

Lista Szanghajska podaje dokładną pozycję placówki tylko w pierwszej setce. Poza nią uczelnie są sklasyfikowane w przybliżeniu na miejscach 100-150, 151-200, 201-300, 301-400 itd.

Polskie uczelnie pokazują się na liście dopiero w przedziale między 401 a 500 miejscem. W piątej setce mieszczą się Uniwersytet Warszawski i krakowski Uniwersytet Jagielloński. Na dalszych miejscach sklasyfikowano: Politechnika Gdańska (801-900), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (901-1000), krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza (901-1000), Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (901-1000), Politechnika Warszawska (901-1000) oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (901-1000).