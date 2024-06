— Zmiany w podstawie programowej zostały przygotowane tak, aby nie było konieczności wymiany podręczników. W roku szkolnym 2024/2025 i w latach kolejnych uczniowie mogą korzystać z dotychczasowych podręczników. Wydawcy przekażą nauczycielom korzystającym z ich podręczników informacje o tym, które fragmenty dotychczas wydanych podręczników wykraczać będą poza zakres uszczuplonej podstawy programowej — czytamy w komunikacie ministerstwa edukacji.

Wprowadzone zostaną dwa nowe przedmioty. Pierwszy to edukacja obywatelska, zastępująca historię i teraźniejszość (HiT). Drugi, to obowiązkowa dla uczniów edukacja zdrowotna, która zastąpi wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ).