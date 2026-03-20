- Od wielu dni wspólnie z premier Meloni przygotowywaliśmy taką linię postępowania, która miała skłonić najbardziej proklimatyczne państwa i Komisję Europejską do możliwie elastycznej postawy ws. ETS – oświadczył premier.

Donald Tusk o ETS: Giorgia Meloni mówiła o wielkim sukcesie, ja poczekam, aż zobaczymy pieniądze na stole

- To jest ciągle bardzo skomplikowane z punktu widzenia każdego człowieka, trzeba być specjalistą, by rozumieć wszystkie niuanse związane z handlem uprawnieniami, ale dla mnie ważna jest ta konkluzja a ona mówi wprost: po pierwsze Polska będzie w grupie tych państw, które będą objęte pomocą możliwą dzięki wykorzystaniu mechanizmu związanego z uprawnieniami. Czyli po pierwsze: środki, które będzie można uzyskać z uwolnienia niektórych uprawnień do emisji będą przekształcone w pomoc finansową dla tych nie najbogatszych państw, dla których ETS jest istotnym obciążeniem jeśli chodzi o ceny energii. Dokładnie tak zdefiniowano tę grupę państw, aby Polska w 100 procentach się w tej grupie znalazła – wyjaśnił szef rządu.

- Przed chwilą premier Meloni mówiła z dużym entuzjazmem mówiła o wielkim sukcesie tych naszych negocjacji. Ja może będę ostrożniejszy zanim nie zobaczymy tych pieniędzy na stole. Ale stworzyliśmy warunki do tego - dodał.

Tusk mówił też, że „po drugie zmieniła się zupełnie filozofa”. Jak wyjaśnił chodzi o to, że dotychczas państwa, które – jak Polska – mówiły, że ETS trzeba „uelastycznić”, były w defensywie. - W tej chwili powstała bardzo silna grupa państw i udało się skłonić tych najbardziej proklimatycznych – jak kraje skandynawskie czy Niemcy, by nie kwestionowały potrzeby specyficznego podejścia do niektórych państw – podkreślił.