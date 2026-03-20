Donald Tusk po szczycie UE. Mówi o „dyskretnej współpracy” z Giorgią Meloni ws. ETS

Jesteśmy po bardzo wymagającej Radzie Europejskiej, wymagającej dużo wysiłku i takich działań dyplomatycznych, nie powiem, że intryg, ale takiej dyskretnej współpracy przede wszystkim na linii Polska-Włochy - mówił w rozmowie z dziennikarzami Donald Tusk w samolocie, którym wracał z Brukseli po szczycie Rady Europejskiej z 19 marca.

Aktualizacja: 20.03.2026 10:57 Publikacja: 20.03.2026 10:42

Giorgia Meloni

Giorgia Meloni

Artur Bartkiewicz

- Od wielu dni wspólnie z premier Meloni przygotowywaliśmy taką linię postępowania, która miała skłonić najbardziej proklimatyczne państwa i Komisję Europejską do możliwie elastycznej postawy ws. ETS – oświadczył premier.

Donald Tusk o ETS: Giorgia Meloni mówiła o wielkim sukcesie, ja poczekam, aż zobaczymy pieniądze na stole

- To jest ciągle bardzo skomplikowane z punktu widzenia każdego człowieka, trzeba być specjalistą, by rozumieć wszystkie niuanse związane z handlem uprawnieniami, ale dla mnie ważna jest ta konkluzja a ona mówi wprost: po pierwsze Polska będzie w grupie tych państw, które będą objęte pomocą możliwą dzięki wykorzystaniu mechanizmu związanego z uprawnieniami. Czyli po pierwsze: środki, które będzie można uzyskać z uwolnienia niektórych uprawnień do emisji będą przekształcone w pomoc finansową dla tych nie najbogatszych państw, dla których ETS jest istotnym obciążeniem jeśli chodzi o ceny energii. Dokładnie tak zdefiniowano tę grupę państw, aby Polska w 100 procentach się w tej grupie znalazła – wyjaśnił szef rządu. 

- Przed chwilą premier Meloni mówiła z dużym entuzjazmem mówiła o wielkim sukcesie tych naszych negocjacji. Ja może będę ostrożniejszy zanim nie zobaczymy tych pieniędzy na stole. Ale stworzyliśmy warunki do tego - dodał.

Tusk mówił też, że „po drugie zmieniła się zupełnie filozofa”. Jak wyjaśnił chodzi o to, że dotychczas państwa, które – jak Polska – mówiły, że ETS trzeba „uelastycznić”, były w defensywie. - W tej chwili powstała bardzo silna grupa państw i udało się skłonić tych najbardziej proklimatycznych – jak kraje skandynawskie czy Niemcy, by nie kwestionowały potrzeby specyficznego podejścia do niektórych państw – podkreślił. 

Donald Tusk o ETS. Mówi, że w Unii Europejskiej doszło do rewolucji

- Największym problemem dla nas było to, że wszyscy mieli być poddani temu samemu reżimowi klimatycznemu. Udało się dokonać tak naprawdę przełomu, to jest w jakimś sensie polityczna rewolucja w UE, że instytucje i wszystkie państwa zaczęły mówić naszym językiem: że potrzebne jest podejście do każdego państwa z osobna (…). W przypadku Polski, ponieważ u nas ETS jest bardzo dużym składnikiem ceny energii, bardzo zależało mi na tym, aby to wreszcie uwzględniono i to się udało – kontynuował premier. 

Tusk wyjaśnił, że państwom uprzemysłowionym z dużym sektorem przemysłu energochłonnego (takim jak Polska) zależało na przedłużeniu terminu, w którym „będzie możliwe udzielanie bezpłatnych uprawnień (na emisję) dla przemysłu energochłonnego”. - Udało się to uzyskać jako deklarację Komisji - dodał zapowiadając, że spodziewa się zatwierdzenia tej decyzji w czerwcu. 

- Możliwość dawania bezpłatnych uprawnień dla przemysłu energochłonnego zostanie przeciągnięta na długie lata – podsumował. 

