Trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zwołanej na wniosek Polski

Aktualizacja: 12.09.2025 21:30 Publikacja: 12.09.2025 20:58
Marcin Bosacki
Foto: PAP/Piotr Nowak
Posiedzenie rozpoczęło się od odczytania przez wiceszefa polskiego MSZ Marcina Bosackiego wspólnego oświadczenia 50 państw, członków ONZ.
Spotkanie dotyczy „zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”. Według reguł Rady Bezpieczeństwa w pierwszej kolejności głos zabierają przedstawiciele Sekretariatu ONZ oraz 15 państw będących obecnie członkami RB ONZ, a następnie przedstawiciele Polski, Ukrainy i Białorusi. W imieniu ONZ wystąpiła zastępczyni sekretarza generalnego ds. politycznych Rosemary DiCarlo.
– Nie jest to pierwszy raz , gdy drony zostały wykryte w krajach sąsiednich w trakcie pełnoskalowej wojny na Ukrainie – mówiła DiCarlo podczas swojego wystąpienia. – Ale jest to pierwszy raz, gdy szereg dronów wtargnął tak głęboko w przestrzeń powietrzną kraju sąsiedniego. Jest to również pierwszy przypadek, gdy Polska i jej sojusznicy w NATO użyli siły, by zneutralizować potencjalne zagrożenie – mówiła.
Dodała, że zgodnie z informacją z polskiego MSWiA, pozostałości 16 dronów znaleziono na terenie Polski środkowo-wschodniej. Doniesienia medialne – jak zaznaczyła – sugerowały, że przynajmniej część z tych urządzeń było dronami „Gerber”, używanymi przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie – zaznaczyła DiCarlo.
Poinformowała, że według rosyjskiego resortu obrony, Federacja Rosyjska nie miała zamiaru atakowania jakichkolwiek celów na terytorium Polski. Władze Federacji Rosyjskiej przyznały się do prowadzenia w tym czasie – zacytowała Rosemary DiCarlo – „szeroko zakrojonych uderzeń przy pomocy dronów dalekiego zasięgu, wystrzeliwanych z morza, ziemi i powietrza” na siły ukraińskiego Ministerstwa Obrony. Stwierdziła, że władze Federacji Rosyjskiej zadeklarowały gotowość do konsultacji z władzami Polski w tej kwestii.
Jak zauważyła DiCarlo, po tym władze Polski powołały się na art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który doprowadził do konsultacji między sojusznikami. - Wzywamy wszystkich zainteresowanych, by działali odpowiedzialnie, unikali wszelkich działań i retoryki, które dodatkowo zwiększyłyby już i tak wysokie napięcia - powiedziała Rosemary DiCarlo podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Polski.
Przedstawicielka ONZ przypomniała, że do incydentu doszło podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Wezwała do natychmiastowego zawieszenia broni i podkreśliła, ze wojna musi skończyć się sprawiedliwym, kompletnym i trwałem pokojem.
MSZ poinformowało wcześniej, że na wniosek Polski zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło w nocy z 9 na 10 września podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę.
Jest to pierwsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Polski. Wcześniej Polska wielokrotnie była współwnioskodawcą spotkań m.in. w sprawie Ukrainy. Wniosek Polski poparły państwa europejskie, a spotkanie formalnie zwołała Korea Południowa, która przewodniczy Radzie we wrześniu.
Zwykle w Radzie występuje stały przedstawiciel RP w ONZ, ale w wyjątkowych okolicznościach w przeszłości występowali też minister spraw zagranicznych czy prezydent.
Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział, że celem zwrócenia się przez Polskę o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia RB ONZ było „przyciągnięcie uwagi całego świata do tego bezprecedensowego ataku rosyjskich dronów na państwo członka nie tylko ONZ-u, ale i Unii Europejskiej i NATO”.
W nocy z 9 na 10 września co najmniej kilkanaście dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk informował wówczas, że były to maszyny rosyjskie. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.
W piątek, 12 listopada o godzinie 17:00 szef NATO Mark Rutte ogłosił, że w odpowiedzi na wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski NATO uruchamia operację Eastern Sentry (Wschodnia Straż).
Rada Bezpieczeństwa to jeden z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ciąży na niej główna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Podobnie jak Zgromadzenie Ogólne, może ona nakładać sankcje na państwa członkowskie.
Artykuł jest aktualizowany
