Trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zwołanej na wniosek Polski

Posiedzenie rozpoczęło się od odczytania przez wiceszefa polskiego MSZ Marcina Bosackiego wspólnego oświadczenia 50 państw, członków ONZ.

Reklama Reklama

Spotkanie dotyczy „zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”. Według reguł Rady Bezpieczeństwa w pierwszej kolejności głos zabierają przedstawiciele Sekretariatu ONZ oraz 15 państw będących obecnie członkami RB ONZ, a następnie przedstawiciele Polski, Ukrainy i Białorusi. W imieniu ONZ wystąpiła zastępczyni sekretarza generalnego ds. politycznych Rosemary DiCarlo.

Rosemary DiCarlo opisuje zdarzenie

– Nie jest to pierwszy raz , gdy drony zostały wykryte w krajach sąsiednich w trakcie pełnoskalowej wojny na Ukrainie – mówiła DiCarlo podczas swojego wystąpienia. – Ale jest to pierwszy raz, gdy szereg dronów wtargnął tak głęboko w przestrzeń powietrzną kraju sąsiedniego. Jest to również pierwszy przypadek, gdy Polska i jej sojusznicy w NATO użyli siły, by zneutralizować potencjalne zagrożenie – mówiła.

Dodała, że zgodnie z informacją z polskiego MSWiA, pozostałości 16 dronów znaleziono na terenie Polski środkowo-wschodniej. Doniesienia medialne – jak zaznaczyła – sugerowały, że przynajmniej część z tych urządzeń było dronami „Gerber”, używanymi przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie – zaznaczyła DiCarlo.