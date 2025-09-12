Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zwołanej na wniosek Polski

Rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, poświęcone naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję. Polskę reprezentuje wiceszef MSZ Marcin Bosacki.

Aktualizacja: 12.09.2025 21:30 Publikacja: 12.09.2025 20:58

Marcin Bosacki

Marcin Bosacki

Foto: PAP/Piotr Nowak

Bartosz Lewicki

Posiedzenie rozpoczęło się od odczytania przez wiceszefa polskiego MSZ Marcina Bosackiego wspólnego oświadczenia 50 państw, członków ONZ. 

Spotkanie dotyczy „zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”. Według reguł Rady Bezpieczeństwa w pierwszej kolejności głos zabierają przedstawiciele Sekretariatu ONZ oraz 15 państw będących obecnie członkami RB ONZ, a następnie przedstawiciele Polski, Ukrainy i Białorusi. W imieniu ONZ wystąpiła zastępczyni sekretarza generalnego ds. politycznych Rosemary DiCarlo.

Rosemary DiCarlo opisuje zdarzenie

– Nie jest to pierwszy raz , gdy drony zostały wykryte w krajach sąsiednich w trakcie pełnoskalowej wojny na Ukrainie – mówiła DiCarlo podczas swojego wystąpienia. – Ale jest to pierwszy raz, gdy szereg dronów wtargnął tak głęboko w przestrzeń powietrzną kraju sąsiedniego. Jest to również pierwszy przypadek, gdy Polska i jej sojusznicy w NATO użyli siły, by zneutralizować potencjalne zagrożenie – mówiła.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Donald Trump mówi o „pomyłce”. Prezydent USA usłyszał wiele głosów sprzeciwu, nie tylko z Polski

Dodała, że zgodnie z informacją z polskiego MSWiA, pozostałości 16 dronów znaleziono na terenie Polski środkowo-wschodniej. Doniesienia medialne – jak zaznaczyła – sugerowały, że przynajmniej część z tych urządzeń było dronami „Gerber”, używanymi przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie – zaznaczyła&nbsp;DiCarlo.

Reklama
Reklama

Poinformowała, że według rosyjskiego resortu obrony, Federacja Rosyjska nie miała zamiaru atakowania jakichkolwiek celów na terytorium Polski. Władze Federacji Rosyjskiej przyznały się do prowadzenia w tym czasie – zacytowała Rosemary DiCarlo – „szeroko zakrojonych uderzeń przy pomocy dronów dalekiego zasięgu, wystrzeliwanych z morza, ziemi i powietrza” na siły ukraińskiego Ministerstwa Obrony. Stwierdziła, że władze Federacji Rosyjskiej zadeklarowały gotowość do konsultacji z władzami Polski w tej kwestii. 

Jak zauważyła DiCarlo, po tym władze Polski powołały się na art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który doprowadził do konsultacji między sojusznikami. - Wzywamy wszystkich zainteresowanych, by działali odpowiedzialnie, unikali wszelkich działań i retoryki, które dodatkowo zwiększyłyby już i tak wysokie napięcia - powiedziała Rosemary DiCarlo podczas spotkania Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Polski.

Przedstawicielka ONZ przypomniała, że do incydentu doszło podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Wezwała do natychmiastowego zawieszenia broni i podkreśliła, ze wojna musi skończyć się sprawiedliwym, kompletnym i trwałem pokojem. 

Pierwsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ zwołane na wniosek Polski

MSZ poinformowało wcześniej, że na wniosek Polski zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, do którego doszło w nocy z 9 na 10 września podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę.

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk
Polityka
Rosyjskie drony nad Polską. Donald Tusk: Zagrożenie zostało wyeliminowane

Jest to pierwsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Polski. Wcześniej Polska wielokrotnie była współwnioskodawcą spotkań m.in. w sprawie Ukrainy. Wniosek Polski poparły państwa europejskie, a spotkanie formalnie zwołała Korea Południowa, która przewodniczy Radzie we wrześniu.

Reklama
Reklama

Zwykle w Radzie występuje stały przedstawiciel RP w ONZ, ale w wyjątkowych okolicznościach w przeszłości występowali też minister spraw zagranicznych czy prezydent.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski powiedział, że celem zwrócenia się przez Polskę o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia RB ONZ było „przyciągnięcie uwagi całego świata do tego bezprecedensowego ataku rosyjskich dronów na państwo członka nie tylko ONZ-u, ale i Unii Europejskiej i NATO”.

Czytaj więcej

Rosyjskich dronów było ponad 20. Strzelały głównie holenderskie F-35
Przemysł Obronny
Rosyjskich dronów było ponad 20. Strzelały głównie holenderskie F-35

W nocy z 9 na 10 września co najmniej kilkanaście dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Premier Donald Tusk informował wówczas, że były to maszyny rosyjskie. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.

Reakcja NATO na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony

W piątek, 12 listopada o godzinie 17:00 szef NATO Mark Rutte ogłosił, że w odpowiedzi na wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski NATO uruchamia operację Eastern Sentry (Wschodnia Straż).

Czytaj więcej

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie gen. Alexus Gr
Rosyjskie drony nad Polską
Mark Rutte: NATO uruchamia operację Eastern Sentry
Reklama
Reklama

Rada Bezpieczeństwa to jeden z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ciąży na niej główna odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Podobnie jak Zgromadzenie Ogólne, może ona nakładać sankcje na państwa członkowskie.

Artykuł jest aktualizowany

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Osoby Radosław Sikorski Technologie Drony Organizacje Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

Posiedzenie rozpoczęło się od odczytania przez wiceszefa polskiego MSZ Marcina Bosackiego wspólnego oświadczenia 50 państw, członków ONZ. 

Spotkanie dotyczy „zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”. Według reguł Rady Bezpieczeństwa w pierwszej kolejności głos zabierają przedstawiciele Sekretariatu ONZ oraz 15 państw będących obecnie członkami RB ONZ, a następnie przedstawiciele Polski, Ukrainy i Białorusi. W imieniu ONZ wystąpiła zastępczyni sekretarza generalnego ds. politycznych Rosemary DiCarlo.

Pozostało jeszcze 90% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Radosław Sikorski
Dyplomacja
Radosław Sikorski w Fox News: Miały być sankcje na Rosję, była Alaska
Donald Trump
Dyplomacja
Rosyjskie drony nad Polską. Donald Trump: To mogła być pomyłka
Przywódca Białorusi Aleksander Łukaszenko i John Coale, przedstawiciel prezydenta USA Donalda Trumpa
Dyplomacja
Rusłan Szoszyn: Białoruś uwalnia 52 więźniów. Łukaszenko walczy o względy Trumpa
Marian Banaś, prezes NIK
Dyplomacja
Marian Banaś: Mogę jeszcze przez kilka lat pełnić funkcję prezesa NIK
Radosław Sikorski
Dyplomacja
Radosław Sikorski o dronach: Atak na terytorium Polski i NATO
Reklama
Reklama
e-Wydanie